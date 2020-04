Hasan Salihamidžić: cerveau sportif ou épicentre des problèmes du Bayern?

Hasan “Brazzo” Salihamidžić, aucun nom ne suscite une plus grande controverse au sein de la base de fans du Bayern. Invoquer son nom, ou même la simple pensée de lui, peut inonder les sens d’un mélange d’émotions, allant de la colère à la déception, à la confusion et peut-être (rarement) même un léger sentiment de satisfaction. On peut dire avec une certaine certitude que cet homme a singulièrement bénéficié d’une attention plus (généralement négative) de la part des médias et des fans que quiconque dans le front office du Bayern.

En tant que directeur sportif, il est responsable des relations club-joueurs, du développement de l’académie, de la liaison entre les joueurs et l’entraîneur, et surtout des opérations de transfert. Il est donc compréhensible qu’il soit l’un des «visages» à cibler par les médias.

Mais pourquoi les médias sapent-ils toujours son image publique? Pourquoi tant de controverse et de dépit des fans et des médias visent-ils cet homme? Une façon d’aborder cette question est de jeter un regard sur les changements de «l’ère Brazzo».

Manager dynamique

Depuis le début de la saison 2017/18 (juste après la nomination de Brazzo), le Bayern Munich a vu quatre entraîneurs-chefs différents gérer l’équipe (cinq, si vous comptez que Willy Sagnol était entraîneur par intérim). C’est plus d’un entraîneur par saison en moyenne, ce qui nous amène à la question – pourquoi tant d’incertitude? Qu’est-ce qui a causé tant d’erreurs dans la situation de coaching?

Bien sûr, pointer du doigt est facile. Oui, les entraîneurs principaux sont choisis après consultation de la hiérarchie du club (PDG, président, conseil de surveillance) mais avec une analyse plus approfondie, nous pouvons repérer un thème récurrent. Carlo Ancelotti et Niko Kovac ont tous deux suivi des chemins de disparition étonnamment similaires (même si certains peuvent penser qu’Ancelotti était pire à bien des égards): une première saison satisfaisante montrant des signes de promesse suivie d’un effondrement de la deuxième saison, opposition des joueurs, mécontentement des vestiaires, public chutes avec certains joueurs et, finalement, effondrement total dans un jeu qui s’est avéré être le dernier clou du cercueil.

Mueller découragé après la défaite face au PSG.





Photo par Alexander Hassenstein / Bongarts / .

Nous pouvons tous convenir que la défaite 3-0 contre le PSG sous Ancelotti et le mauling 5-1 par Eintracht plus tôt cette saison ont été deux des pires matchs des supporters du Bayern de mémoire récente, non pas à cause de la qualité de l’opposition, mais à cause de le manque total de confiance, de volonté ou même d’intérêt à se battre sur le terrain. Qu’est-ce qui a conduit aux désaccords et aux troubles entre les joueurs et l’entraîneur? Brazzo est-il intervenu dans ces cas?

Avance rapide vers le présent, et nous avons cette rivalité de type «Rock vs Steve Austin» sur nos mains – celle entre Brazzo et l’entraîneur Flick. Évidemment, en tant qu’entraîneur-chef, vous voudriez avoir une certaine liberté pour renforcer votre équipe avec des signatures de qualité, surtout si votre équipe est presque toujours blessée et que votre club a été prolongé de 3 ans. Mais la prétendue raison derrière la rupture entre les deux est les demandes de l’entraîneur Flick. Pour une raison quelconque, Brazzo n’est pas très désireux de faire appel à des ailiers TRUE de haute qualité, et maintenant que l’équipe a également besoin de signatures défensives, nous ne voyons rien de tout cela se concrétiser.

On pourrait dire que même cette saison, aucune signature du Bayern (à part Ivan Perisic) n’a eu un impact sur l’équipe plus important que ce que les joueurs déjà présents pourraient faire. Le Bayern avait besoin d’un autre ailier de qualité depuis des siècles, mais Coutinho, un milieu de terrain offensif coûteux, a été prêté à la place. Le Bayern avait besoin d’un arrière droit de qualité, et nous avons signé Alvaro Odriozola. Une chose s’additionne à une autre, et nous en venons à la question de savoir si nous aurions pu avoir tous ces problèmes en premier lieu si le club avait signé les joueurs requis au bon moment.

Si la situation actuelle de transfert persiste, et si une harmonie entre les joueurs et la direction du club n’est pas médiatisée par le directeur sportif, nous ne pourrons peut-être pas assister à beaucoup d’amélioration en termes de réussite sportive au Bayern.

Relations avec les joueurs

Les relations avec les entraîneurs ont déjà été discutées ci-dessus, et dans le cas d’Ancelotti et de Kovac, les retombées ont été assez publiques. Si la mauvaise communication était une cause, alors Salihamidžić avait évidemment un rôle à jouer qu’il n’a pas réussi à remplir.

Mais ce n’est pas tout. Les joueurs, passés et présents, ont affirmé avoir ressenti un «manque de protection» de l’administration du Bayern. Lewandowski était la victime supposée en 2018 et maintenant c’est le capitaine Manuel Neuer. Lewandowski ne pouvait évidemment pas s’attendre à ce que KHR et Uli Hoeness se dirigent vers lui et lui montrent leur soutien et leur soutien et font de même avec les médias, mais on peut seulement se demander si le scénario aurait été différent si Brazzo lui avait donné sa confiance. à la fois personnellement et publiquement.

Avançons rapidement vers le scénario actuel, et nous avons Neuer qui dit des choses comme: «J’aimerais avoir confiance», et son agent intervient également – «Manuel s’intéresse avant tout à une chose: l’appréciation!» Alors, Manuel Neuer ne ressent-il pas la confiance du Bayern? N’est-il pas assez apprécié? Il a été l’un des joueurs les plus anciens du Bayern et un rouage intégral dans la première équipe du Bayern, il est donc juste qu’il obtienne les choses susmentionnées. Mais bon, n’est-ce pas le rôle du directeur sportif?

Neutre en introspection profonde.





Photo Roland Krivec / DeFodi Images via .

Neuer a également déclaré que les termes de ses discussions contractuelles n’étaient pas sauvegardés: ce qui impliquait une éventuelle taupe ou une source de fuite d’informations vers les médias à l’intérieur du bureau du Bayern. Neuer a dit:

Ce qui m’irrite: toutes les discussions que j’ai eues ici depuis [2011] ont toujours été menées de manière très confidentielle. Rien n’a jamais coulé dehors. Maintenant, cependant, les détails des pourparlers en cours se trouvent constamment dans les médias, et ils n’ont souvent même pas raison.

Il est vrai que Neuer n’a pas à s’inquiéter si les «fuites» n’étaient même pas correctes en premier lieu, mais le fait qu’il en parle à Bild nous fait penser – et si certaines des informations divulguées étaient effectivement correctes? Il ne voulait clairement pas que quiconque le sache, et a peut-être essayé de le deviner auprès du public via de tels commentaires. Encore une fois, si les joueurs sentent que des discussions privées sont divulguées, il y a à la fois un grave manque de confiance qui doit être rectifié et une source qui doit être traitée.

Peut-être que le fait que Neuer ne veuille accuser personne directement ou cite des moments antérieurs au Bayern comme exemple de la façon dont les choses devraient être orientées vers Brazzo. C’est probablement la raison pour laquelle les médias réunissent deux et deux et le dépeignent dans une mauvaise image. On ne peut pas dire qui est le vrai coupable, mais les médias ont besoin de quelqu’un de controversé ET plausible, et voilà: Brazzo!

Cela ne veut pas dire que les relations club-joueur sont globalement incertaines. Des pourparlers prometteurs sont en cours avec des vétérans comme Alaba et Thiago pour des prolongations de contrat, et Alphonso Davies vient de prolonger son contrat jusqu’en 2025. Mais peut-être qu’après tout ce chaos et cette confusion, Brazzo devrait trouver des moyens de mieux aborder ces situations.

La doublure argentée et la voie à suivre

Rien de tout cela ne semble prometteur, mais Brazzo a également été impliqué dans plusieurs triomphes de transfert pour le Bayern, qui ne peuvent certainement pas être négligés. Les acquisitions de Leon Goretzka (gratuitement) et de notre favori Alphonso Davies seront toujours considérées parmi les plus grands coups d’État de transfert de mémoire récente. S’il a également participé au transfert de Gnabry, tout à coup son curriculum vitae ne semble pas si mal.

Le Bayern Munich profite également et baigne dans le soleil qui est la nomination permanente de l’entraîneur Flick, et si Brazzo a joué un rôle dans les pourparlers contractuels et les discussions avec la direction du club, cela mérite également des éloges. Sans oublier la prolongation du contrat de Müller et les discussions en cours avec d’autres vétérans du club. Après tout, Brazzo a tenu le coup pendant cette période mouvementée. Son image pourrait être encore renforcée avec quelques signatures astucieuses dans la fenêtre d’été.

Salihamidžić semble être le bouc émissaire des médias du Bayern dans un avenir prévisible, et c’est compréhensible. Il est l’homme à qui s’adresser pour tout dérapage ou problème auquel le Bayern est confronté. Il a eu une période mouvementée au club, en grande partie à cause de décisions douteuses.

Peut-être qu’il s’alliera avec Flick pour son propre bien. Peut-être qu’il clarifiera les choses avec les joueurs avec des rencontres personnelles et une démonstration de confiance. Peut-être qu’il clarifiera la situation de Neuer et rendra le joueur plus apprécié. Peut-être qu’il s’excusera auprès de Hoffenheim pour avoir convoqué Sieb à Munich à l’improviste. Peut-être qu’il réfléchira aux transferts de Sané et / ou Werner et Dest au Bayern et renforcera notre confiance en lui. Ou peut être pas.

Mais de toute façon, son ascension au sommet ou sa disparition sont entre ses mains, et si ce dernier se produit, les médias seront prêts à se précipiter comme des vautours pour se nourrir des carcasses.

Brazzo est interviewé comme d’habitude.





Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via .

Prime: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Hasan Salihamidžić est appelé «Brazzo»?

Eh bien, voici votre réponse. Brazzo vient du mot bosniaque Braco qui signifie «petit frère». Il était le plus jeune de deux frères et sœurs: sa sœur aînée et lui, et donc ses parents lui ont donné le surnom.