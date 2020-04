Hasan Salihamidzic dit que le Bayern Munich veut signer une “star internationale” et un “top talent européen”

La prochaine fenêtre de transfert, chaque fois qu’elle finira par arriver, sera historique de l’impact du marché sur la pandémie de coronavirus. Les observateurs ont émis l’hypothèse que les frais pour les joueurs ne seront pas aussi élevés et que nous verrons probablement une augmentation des accords de prêt, car ils seront plus financièrement réalisables pour les clubs qui ont été très durement touchés par le manque d’argent pour la télévision et les recettes d’entrée. .

Malgré le paysage de plus en plus discutable de la prochaine fenêtre de transfert, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a déclaré que le Bayern prévoyait toujours de faire de grosses signatures. S’exprimant sur Welt am Sonntag (via Bild), Salihamidzic a déclaré que le Bayern avait l’intention de faire venir à Munich un talent européen de haut niveau et une superstar internationale:

Nous voulons nous renforcer avec un top talent européen et aussi apporter une star internationale à Munich qui améliore la qualité de notre équipe et aide l’équipe à offrir à nos spectateurs un football gagnant et attrayant.

Karl-Heinz Rummenigge a déclaré que le Bayern aborderait la prochaine fenêtre de transfert avec prudence, mais ils disposeront également des fonds nécessaires pour dépenser une somme considérable pour les principaux acteurs qu’ils souhaitent faire venir. Le Bayern pourrait également vendre quelques joueurs une fois la fenêtre ouverte. , ce qui leur donnerait des fonds supplémentaires.

Analyse BFW: processus d’élimination

De toute évidence, les trois joueurs avec lesquels le Bayern a été lié sont Leroy Sane, Timo Werner et Kai Havertz, mais à qui Brazzo faisait-il spécifiquement allusion? La semaine dernière, des rapports à travers l’Europe ont suggéré que Liverpool était sur le point de signer Werner de RB Leipzig s’ils paient sa clause de libération d’environ 60 millions d’euros avant son expiration le 15 juin. Jurgen Klopp a tenu à amener l’attaquant dans le Merseyside et Werner a été ouvert à l’idée de passer potentiellement en Premier League. Il semble peu probable à ce stade que le Bayern soit sa prochaine destination.

L’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner, est prêt à signer pour Liverpool s’ils paient sa clause de libération de 52 millions de livres sterling avant son expiration le 15 juin. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 23 avril 2020

Lorsque des arguments poussent à défendre l’argument de Sané ou de Havertz, l’argument pour le cas de Sané pourrait être que le Bayern pourrait le signer pour des frais beaucoup moins élevés que Bayer Leverkusen ne demanderait Havertz. Sané n’a plus qu’un an sur son contrat avec Manchester City et il n’a toujours pas signé de prolongation de contrat avec les Citizens. Plus Sané se rapproche de l’expiration de son contrat, moins le Bayern pourrait l’obtenir, surtout s’il n’est pas disposé à signer une prolongation avec City. Sans oublier qu’il n’a pas beaucoup joué au football au cours des douze derniers mois en raison de sa blessure au ligament croisé, il est donc hors de question d’augmenter son prix en fonction des performances si et quand le Bayern et City retourneront à la table des négociations.

Le contrat de Havertz court jusqu’en 2022, donc Leverkusen dispose de tous les moyens pour exiger des frais plus élevés pour le jeune de 20 ans. Cela ne veut pas dire que le Bayern ne serait certainement pas intéressé à appuyer sur la gâchette de Havertz pour une somme considérable, mais tout bien considéré, Sane aurait plus de sens, d’autant plus que son agent a récemment confirmé son intérêt pour le Bayern.

Photo de Tom Flathers / Manchester City FC via .