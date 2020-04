Hasan Salihamidzic soutient Lucas Hernandez pour qu’il se concrétise au Bayern

Après avoir fait quelques démarrages au début de cette saison, Lucas Hernandez a subi un revers important avec la blessure à la cheville qu’il a subie en octobre et cela l’a gardé à l’écart pendant un peu plus de trois mois. Pendant la longue absence de Hernandez pour blessure, Hansi Flick n’a cessé de montrer sa préférence pour un quatrième partant de David Alaba, Jerome Boateng, Benjamin Pavard et Alphonso Davies; tandis que Hernandez a eu du mal à retrouver son chemin dans l’alignement de départ même après son retour de sa blessure.

Dans le dernier numéro de SportBild (via Bulinews.com), le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidizc, a déclaré qu’il pensait toujours que la signature du record du club se concrétiserait bientôt. Les blessures ont affecté la plus grande partie de sa carrière au cours des deux dernières années, mais Hernandez est un défenseur de classe mondiale et Brazzo a déclaré qu’il n’avait aucun doute que l’international français serait un atout précieux pour le Bayern une fois que le football reprendrait, malgré tous ses revers: ” C’est dommage qu’il n’ait pas pris un bon départ avec nous à cause d’une blessure, mais ces choses arrivent. Lucas a la qualité et la volonté de sortir d’une telle situation plus forte. Son transfert a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration et le conseil de surveillance, et nous sommes convaincus qu’il sera d’un grand secours pour notre équipe. »

Jusqu’à présent cette saison, Hernandez a fait un total de 14 apparitions dans toutes les compétitions, dont la majorité est sortie du banc. Il n’a commencé qu’un seul match pendant le Rückrunde avant que la pandémie de coronavirus ne suspende la Bundesliga, mais il pourrait faire face à une concurrence accrue pendant des minutes chaque fois que les matchs peuvent reprendre une fois que Niklas Sule est de retour en forme et disponible pour la sélection. Une fois Sule de retour, Flick aura le choix entre quatre arrières centraux; cinq si vous incluez Javi Martinez dans cette équation, car il peut jouer à la fois au milieu de terrain et en défense.

Il n’y a toujours pas de confirmation que le plan proposé par le LDF pour reprendre le jeu le 9 mai a été accepté et éclairé par le gouvernement allemand, mais il sera intéressant de voir combien de minutes Hernandez obtiendra une fois les matchs repris. Ce serait dommage que la signature du record du Bayern n’atteigne jamais son plein potentiel au club.