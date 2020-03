Hasenhuttl affirme que certains joueurs de Southampton ont un problème

Date de publication: samedi 29 février 2020 5h54

Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a averti sévèrement ses joueurs de la menace de relégation après leur défaite face à West Ham.

West Ham était dans la zone de relégation avant le coup d’envoi, mais une victoire 3-1 les a sortis des trois derniers, les déplaçant à seulement sept points derrière leurs adversaires.

Et Hasenhuttl craint que si son équipe montre une forme similaire contre d’autres équipes proches du fond, elles devront commencer à regarder par-dessus leurs épaules elles-mêmes.

“Je pense que nous avons concédé des buts qui étaient une blague absolue”, s’est-il plaint. «Le deuxième but et le troisième but. Juste de longues boules sur le dessus.

«Nous nous sommes entraînés toute la semaine parce que nous savons ce qui va arriver, mais nous ne pouvons pas défendre ce ballon.

«Pour moi, ce n’est tout simplement pas suffisant… Pas assez agressif, pas assez engagé. Jouez comme ça contre une équipe dans une bataille de relégation, alors vous pouvez également être à nouveau dans une bataille de relégation.

«Nous savons que nous ne sommes une équipe gagnante que si nous défendons comme ils l’ont fait aujourd’hui. C’était la grande différence aujourd’hui. »

Si le résultat n’était pas le réveil dont certains joueurs de Saints auraient pu avoir besoin, alors la réponse de Hasenhuttl à la question de savoir si les joueurs pensaient qu’ils étaient déjà en sécurité devrait en servir un autre.

“S’ils le font, ils ont un problème”, a averti le manager.