Hasenhuttl choisit la star “ scandaleuse '' des Saints dans une victoire vitale

samedi 21 décembre 2019 5:58

Southampton Le manager a fait l'éloge de l'attaquant vedette Danny Ings dont l'attelle a obtenu un Victoire 3-1 des Saints sur les rivaux de relégation Aston Villa.

Le doublé d'Ings a porté son total à onze en Premier League cette saison alors que Southampton s'est hissé au 17e rang du classement.

Le directeur de Southampton Ralph Hassenhuttl s'adressant à BBC Sport: «C'était une victoire méritée pour notre équipe aujourd'hui. À 3-0, nous pourrions être plus courageux, puis à 3-1, nous pouvions sentir que nous étions un peu nerveux.

"Plus de 90 minutes c'est [notre combat] la raison, nous obtenons quelque chose et le méritions. Nous sommes restés concentrés jusqu'à la fin et c'est un beau cadeau pour les fans. Ce n'est pas juin, c'est décembre mais cela nous donne un coup de pouce mental pour voir que nous pouvons gagner. Nous savons que c'est une course difficile.

À propos d'Ings, il a déclaré: "Danny est fantastique en ce moment, il est absolument scandaleux en ce moment et je suis très heureux pour lui."