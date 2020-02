Hasenhuttl cite une clé étrange pour la renaissance de la Saints Premier League

Date de publication: jeudi 27 février 2020 3:16

Ralph Hasenhuttl estime que l’interdiction des négociations contractuelles a été la clé Southampton’s Reprise de la Premier League.

Le patron autrichien des Saints a juré de ne pas parler de son avenir ou de celui des joueurs au plus fort des combats de relégation du club de la côte sud.

Le martèlement à domicile de Southampton 9-0 par Leicester a fait honte au club en octobre et les jours de Hasenhuttl semblaient comptés à St Mary’s.

Mais l’entraîneur progressiste a renversé la campagne, avec cinq victoires en championnat en décembre et janvier – dont une victoire de 2-1 à Leicester.

Les saints sont à deux points de la barre des 36 que Hasenhuttl a installés comme barrière à toute discussion sur l’avenir, qui comprendra des discussions sur une prolongation pour lui-même et le capitaine du club Pierre-Emile Hojbjerg.

La 12e place de Hasenhuttl pourrait dépasser cet objectif avec une victoire à West Ham samedi, laissant le joueur de 52 ans maintenir son interdiction – mais concédant également qu’il a presque presque payé le plein dividende.

“Je pense qu’au moment où nous avons tant souffert, j’ai dit d’abord, prenons les points et ensuite nous pourrons penser à tout le reste”, a déclaré Hasenhuttl.

“Nous n’en avons toujours que 34, alors attendons de les avoir et ensuite nous pourrons discuter de tout le reste.

«Nous avons remporté quelques victoires et c’était nécessaire; vous voyez à quelle vitesse les choses peuvent changer, et à quelle vitesse vous êtes dans un rôle différent et loin de la zone de relégation.

«Nous avons travaillé très dur pour obtenir ces points. La grande chose dans le football est que vous pouvez toujours changer les choses.

«Nous l’avons fait de manière impressionnante, mais il reste encore 12 matchs à jouer. Et les suivants sont toujours les plus difficiles.

«Peut-être que c’était bien que nous nous concentrions sur ce que nous pouvons faire de mieux, à savoir de bien performer.

«L’accent était absolument mis, toutes les rumeurs ont été écartées, et parfois cela aide à rester affamé, à rester visible.

«C’est ce que j’attendais, ce que j’espérais et nous avons montré une très bonne réaction.»

Le défenseur du prêt de Tottenham, Kyle Walker-Peters, est de retour pour le voyage de West Ham samedi, après avoir évité une inquiétude au mollet, mais Nathan Redmond est toujours sur la touche avec une blessure à la hanche.

Hasenhuttl devrait prolonger son propre contrat une fois que les Saints seront à l’abri de la relégation, tandis que le club devrait également envisager un nouveau contrat pour le milieu de terrain Hojbjerg, qui a un an pour exécuter son contrat actuel.

Le patron de St Mary a fait valoir qu’il n’y avait rien de mal à ce que les joueurs ou les entraîneurs se sentent un peu en danger pour leur avenir, révélant que cela l’a aidé à atteindre son apogée dans ses propres jours de jeu.

“Il n’y a pas si longtemps, nous nous débattions, alors nous savons exactement ce que cela a ressenti”, a déclaré Hasenhuttl.

“Nous ne voulons plus le ressentir, et c’est la raison pour laquelle nous sommes vraiment restés concentrés et concentrés.

“Et peut-être que cela a aidé à ne pas parler d’autre chose. Je pense que c’était la bonne décision.

«Quand j’étais joueur, je me suis souvent retrouvé sans contrat à la fin de la saison.

«Et je dois dire que mon meilleur temps a toujours été quand je savais qu’il s’agissait de se présenter. Ce n’est pas toujours négatif, c’est parfois positif. »

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.