Hasenhuttl nie l’existence d’un facteur clé dans les luttes de Southampton

Date de publication: samedi 15 février 2020 3:28

Ralph Hasenhuttl a admis que Southampton n’était pas assez bon contre Burnley – mais a nié que cela ait quelque chose à voir avec le jeu à domicile.

Depuis la dernière fois que Southampton a gagné à domicile, début janvier, ils ont gagné deux fois sur la route, mais n’ont pas reproduit cette forme devant leur propre public.

Les choses ont mal tourné pour Saints contre Burnley, alors que Danny Ings a mal lu un coin et l’a laissé entrer pour donner aux visiteurs une avance rapide.

L’attaquant anglais a peut-être fait amende honorable en marquant un égaliseur peu de temps après, mais ce n’était pas suffisant pour Saints, comme Matej Vydra a attrapé le vainqueur pour Burnley dans la seconde moitié.

Frustré par la difficulté de briser Burnley, Hasenhuttl a admis que son équipe avait été surclassée.

“Nous avons perdu contre une meilleure équipe si vous voulez”, a-t-il admis à BT Sport. «Ils ont fait ce qu’ils font de mieux, jouant derrière la dernière ligne. Nous en avons concédé deux tôt et trop facilement.

«En deuxième mi-temps, nous ne pouvions pas garder le match dans notre moitié. Ce n’était pas suffisant pour gagner le match.

«Nous pouvons dégager le ballon [for the first goal] mais Danny Ings le laisse entrer. Nous avons ensuite montré une bonne réaction et essayé de les surpasser. Travailler cette équipe n’est pas facile car ils sont forts.

«Nous avons eu une ou deux occasions en seconde période mais pas assez. Nous aurions pu avoir une pénalité avec un handball mais je n’en parlerai pas car c’est ennuyeux de parler de ces décisions. C’est frustrant de voir que parfois c’est le cas et parfois non.

«Nous avons essayé de différentes manières de battre cet adversaire et nous ne l’avons pas fait. Ils ont bien fait et se sont battus pour tout. »

En plus de défendre les efforts de ses joueurs, Hasenhuttl a rejeté toute idée selon laquelle ils réussissent moins bien à domicile qu’à l’extérieur.

“Il ne s’agit pas du kit que nous portons, mais du jeu auquel nous jouons”, a-t-il promis. “Nous n’étions pas si cliniques et si bons.”

Lire la suite: Sean Dyche a ouvert le débat à mi-temps sur l’équipe qui a inspiré Burnley à une victoire contre Southampton qui les a rapprochés de l’Europe.