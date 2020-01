Hasenhuttl permettra à Soares de partir après l’arrivée de Walker-Peters

Date de publication: jeudi 30 janvier 2020 4:01

Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a confirmé que Cedric Soares serait autorisé à partir avant la date limite de transfert de janvier après avoir recruté Kyle Walker-Peters.

Le défenseur portugais Soares, qui se remet actuellement d’un problème au genou, est hors contrat cet été et a été liée à un déménagement à Arsenal.

Lorsqu’on lui a demandé si l’arrivée de Walker-Peters de Tottenham signifiait que Cedric allait probablement partir, Hasenhuttl a déclaré: «De notre côté, oui. Le fait est qu’il est hors contrat cet été. »

Le manager de Southampton a déclaré lors d’une conférence de presse diffusée par le club: «Nous avons eu une bonne réunion il y a deux jours. Nous n’en avons pas parlé (départ de Cédric).

«J’étais très positif avec le développement de son jeu sous notre forme et j’ai également mentionné que je pouvais aller plus longtemps avec lui (dans l’équipe), mais parfois les choses changent rapidement dans le football.

“Alors pour le club et pour lui, c’est le mieux qu’on dise” ok, si tu veux partir, tu n’as plus que deux ou trois mois (de) de contrat, alors c’est mieux d’y aller “et on se concentre sur le développement d’autres joueurs. “

Walker-Peters, 22 ans, n’a fait que cinq apparitions pour les Spurs ce trimestre.

Hasenhuttl a confirmé que Walker-Peters ne sera pas dans l’équipe pour le déplacement de samedi en Premier League contre les dirigeants de Liverpool.

Le patron des Saints, cependant, est convaincu que le latéral arrière peut tirer le meilleur parti des opportunités à venir.

“Je pense qu’il peut apprendre beaucoup et si un joueur veut nous rejoindre à cent pour cent, alors il est toujours le bienvenu”, a déclaré Hasenhuttl.

«L’ensemble du package est quelque chose que nous pouvons développer et c’est notre objectif. Il est important pour lui d’apprendre le plus rapidement possible.

“Il ne peut pas jouer contre Tottenham en FA Cup (replay), mais nous avons ensuite deux bonnes semaines pour préparer le match de Burnley et cette fois, il en aura besoin.”

Hasenhuttl n’attend plus de gros travaux avant l’échéance.

L’Autrichien estime que l’investissement de Southampton dans le potentiel des jeunes peut continuer à bien servir le club.

«Ici, c’est notre philosophie. Nous avons suivi cette voie depuis plus d’un an, je pense, et nous voyons de jeunes joueurs se développer très bien », a déclaré Hasenhuttl, dont l’équipe s’est hissée dans la moitié supérieure du tableau après une seule défaite en sept matches de championnat.

«Nous avons quelques diamants brillants dans notre jeunesse. Nous nous amuserons beaucoup avec eux. »

Southampton se rendra à Anfield sans le milieu de terrain Stuart Armstrong, qui doit faire face à trois semaines de récupération d’un problème de hanche.

Le défenseur Yan Valery a repris l’entraînement complet après une infection virale tandis que Jan Bednarek est de nouveau disponible après une commotion cérébrale.