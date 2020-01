Hasenhuttl salue la signature de «exactement le profil» que veulent les saints

Date de publication: Mercredi 29 janvier 2020 7:24

L’arrière latéral de Tottenham, Kyle Walker-Peters, a finalisé son prêt à Southampton jusqu’à la fin de la saison.

Le joueur de 22 ans n’a fait que cinq apparitions pour les Spurs ce trimestre et a maintenant choisi de passer à court terme à St Mary’s.

Le patron des Saints, Ralph Hasenhuttl, cherche une couverture défensive, bien que l’accord ne soit pas censé inclure une option d’achat pour le club de la côte sud.

Yan Valery n’a pas joué pour Saints depuis la fin du mois de novembre dernier en raison d’une infection virale, tandis que Cédric Soares est hors contrat cet été et a été lié à un passage à Arsenal.

Walker-Peters est confiant qu’il s’intégrera rapidement à St Mary’s.

Il a déclaré au site Web du club: “Sur une note personnelle, je suis juste reconnaissant pour l’opportunité qui m’a été donnée par le manager et le club.

«Je viens ici pour aider le club à s’améliorer et à m’améliorer. Je veux juste gagner autant de matchs que possible et profiter du football.

«J’ai discuté avec le manager et il m’a assuré que j’étais le type de joueur qu’il aimait et j’ai eu le sentiment, en regardant Southampton, que je pouvais bien m’intégrer.»

Hasenhuttl a ajouté: «Je suis très heureux d’avoir Kyle avec nous pour le reste de la saison. C’est un jeune joueur talentueux, doté de bonnes qualités défensives et offensives.

«Il était clair ce mois-ci que nous pourrions utiliser un soutien supplémentaire dans les positions d’arrière latéral, et Kyle était exactement le profil de joueur que j’espérais pouvoir apporter.

“Il sera un bon ajout à notre équipe, et nous sommes heureux qu’il ait choisi de nous rejoindre avant un certain nombre d’autres clubs qui étaient intéressés à le signer.”