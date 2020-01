Hasenhuttl soutient l’attaquant des Saints Ings pour l’appel de l’Angleterre

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 3:27

Ralph Hasenhuttl a soutenu Danny Ings pour une convocation en Angleterre alors que le patron Gareth Southgate cherche à combler le vide laissé par la blessure aux ischio-jambiers de Harry Kane.

Tueur à gages en forme Ings a foudroyé 10 buts en 11 matchs de Premier League, laissant le patron des Saints Hasenhuttl donner un pourboire au joueur de 27 ans pour un premier appel international depuis plus de quatre ans.

Ings a déchiré les ligaments du genou quelques jours seulement après sa seule casquette anglaise en octobre 2015, et n’a réussi à retrouver une netteté et une forme totales cette saison.

Le talisman de Tottenham et d’Angleterre Kane manquera au moins les matches de l’Angleterre contre l’Italie et le Danemark en mars, et Hasenhuttl a admis qu’il pourrait bien être temps pour Ings.

Interrogé sur les chances d’Ings avec l’Angleterre, Hasenhuttl a déclaré: “La bonne chose est que je n’ai pas à décider! Mais je pense que si un joueur de mon équipe le mérite, alors c’est lui.

«Parce qu’il a fait un travail formidable au cours des dernières semaines et toute la saison, il marque des buts incroyablement bons et des buts importants pour nous.

«C’est peut-être le meilleur que nous ayons jamais vu. Donc, si vous voulez choisir, ce n’est peut-être pas le pire moment maintenant. “

Ings compte cinq buts lors de ses cinq derniers matchs Southampton ont couru loin de ce qui semblait une image de relégation désastreuse pour siéger maintenant au 12e rang.

Hasenhuttl a salué les exploits d’Ings comme étant d’autant plus impressionnants étant donné son environnement modeste à Southampton.

«Je pense que c’est encore plus spectaculaire si vous marquez pour une équipe qui n’est pas un soi-disant grand club; cela prouve vraiment que vous pouvez le faire », a déclaré Hasenhuttl.

«Mais je pense que l’Angleterre a tellement de bons attaquants, vous avez beaucoup d’options à choisir.

«Mais je pense qu’en ce moment, Ingsy est dans une forme vraiment, vraiment fantastique.

«Il aime jouer, c’est tout ce qu’il peut faire, et s’il reçoit une commande pour l’Angleterre, non seulement il sera heureux mais aussi moi aussi.

«Parce que c’est un signe de ce que nous faisons ici, de la façon dont nous développons nos joueurs ici. Et c’est aussi bon signe pour le club.

“Je ne m’attends pas à ce qu’il continue de marquer chaque semaine, donc ce n’est pas normal pour un attaquant.

“Il n’y a également aucune raison pour qu’il ne continue pas à marquer.

«La chose la plus importante en tant qu’attaquant est que vous ne vous donnez pas trop de pression, que vous vous sentez à l’aise lorsque vous êtes dans la surface.

«Il a beaucoup de confiance en lui maintenant et il tire de toutes les positions et ce n’est pas un hasard s’il marque plus.

«Mais il est tellement confiant dans sa forme en ce moment qu’il sait qu’il reviendra.

«Même lorsque vous prenez le match contre Leicester où il a été un peu malchanceux en première mi-temps, il n’arrête jamais d’essayer ou de travailler et il marque à nouveau.

«C’est important pour lui en tant qu’attaquant, il y a certainement des situations pires que celles qu’il connaît actuellement. Il vaut mieux marquer chaque semaine et ne pas avoir à y penser.

“Cela ne veut pas dire qu’il jouera à chaque match parce que nous avons un calendrier difficile maintenant, donc nous allons jeter un œil. Nos attaquants doivent faire beaucoup de sprint et courir contre le ballon.

“C’est le poste le plus exigeant, nous devons donc y prêter beaucoup d’attention.”