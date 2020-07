Havertz, 26 ans, fait valoir que cela intéressera certains fans de Liverpool

Photo par Ina Fassbender / Pool via .

L’Express a rapporté en juin que Liverpool avait eu des discussions sur la signature de Kai Havertz.

L’attaquant du Bayer Leverkusen est l’un des jeunes joueurs les plus excitants d’Europe et semble destiné à de plus grandes choses.

Havertz, qui n’a eu que 21 ans le mois dernier, a depuis été lié à certains des rivaux de Liverpool en Premier League.

Mais d’après les commentaires de son coéquipier de Leverkusen, Wendell, les Reds devraient être soutenus.

Le Brésilien a déclaré à YG Foot que Havertz avait à cœur de déménager en Angleterre en tant que prochain déménagement.

Wendell affirme que le jeune Allemand «rêve» de jouer en Premier League dans une révélation qui pourrait et devrait intéresser Liverpool.

Il a déclaré: «S’il va en Premier League, il apprendra beaucoup. Je pense que Kai rêve de jouer là-bas. Il a ce désir et je pense que s’il décide de jouer en Angleterre, il sera un succès. »

S’il veut vraiment déménager en Angleterre, alors Liverpool doit sûrement être l’une de ses options préférées.

C’est parce qu’ils sont les champions nouvellement couronnés de Premier League et Jurgen Klopp l’a déjà fait pour amener les joueurs au niveau suivant, donc les fans du club d’Anfield devraient être optimistes quant à la revendication de Wendell.

