Hazard explique pourquoi il était “ moins heureux ” sous deux entraîneurs de Chelsea

Date de publication: Mercredi 15 janvier 2020 3:34

Eden Hazard se dit «moins heureux» sous Maurizio Sarri et Antonio Conte car ils sont «plus rigides et répétitifs».

Hazard était lié à un éloignement de l’ouest de Londres pendant plusieurs années avant de finalement rejoindre le Real Madrid pour un montant de 100 millions d’euros (85,9 millions de livres sterling) cet été.

Le meneur de jeu belge a rejoint Chelsea de Lille en 2012, mais a déclaré qu’il aimait beaucoup s’entraîner au Real Madrid avec Zinedine Zidane – qui était l’une des principales raisons pour lesquelles il avait rejoint l’équipe espagnole.

Et Danger a révélé qu’il n’aimait pas travailler avec les deux entraîneurs italiens à Stamford Bridge autant que les autres.

“À l’entraînement, nous utilisons toujours le ballon … il y a du mouvement et des mini-matchs”, a déclaré Hazard à Sport Magazine.

“Quand vous rencontrez des entraîneurs italiens comme moi (Conte, Sarri…) Vous êtes moins heureux.

«Ils sont plus rigides et répétitifs. Vous trouvez du plaisir dans la victoire. J’ai passé trois ans avec des coachs italiens donc redécouvrir ce plaisir me fait encore plaisir. »

Sur l’influence de Zidane sur sa signature pour le Real Madrid, Hazard a ajouté: «Je n’ai pas beaucoup parlé avec lui [before joining].

«La première fois, c’était lors du Championnat d’Europe 2016 en France. Il m’a appelé et m’a dit: «Ce serait bien si vous veniez.»

“Quand Zidane vous appelle, c’est grave!”