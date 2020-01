Hazard: «Le réel est un rêve. Je suis arrivé que je pesais 80 kg, le 7 … ‘| marché

Eden danger, étoile blessée du Real Madrid, parle à Sport de son expérience dans les Merengues: “C’est un rêve de jouer ici. Quand j’ai commencé à jouer dans le jardin, c’était toujours le club que je soutenais. Zidane était mon idole. Le stade magique. Le maillot blanc impeccable et exceptionnel Un mythe. On partait souvent en vacances en famille en Espagne, mais jamais à Madrid. C’était logique, tôt ou tard, de s’inscrire à ce club. J’aurais pu le faire plus tôt. Quand j’étais à Lille il y avait une possibilité. Mais je voulais essayer jouer en premier. Aller en Angleterre était plus facile qu’en Espagne. J’avais seulement 21 ans. Il est difficile pour un jeune de 21 ans de venir ici. ”

CONTACTS – “Les contacts ont commencé il y a 2, 3 ans, lorsque j’ai blessé l’équipe nationale. Après la Coupe du monde 2018, je voulais aller au Real, mais Chelsea a dit non. Il fallait passer un an avec Sarri”.

EN RÉEL – “Quand tu es petit, tu vois ce club comme un rêve. Le centre d’entraînement est très grand, la première fois que j’ai utilisé la voiture pour me rendre au centre d’entraînement First Team.”.

SUR ZIDANE – “On n’a pas le même style. Techniquement, il était supérieur à moi. Mais ce que j’aime c’est que quand on le regarde, on a l’impression qu’il s’amuse toujours. C’était difficile de le copier. Je l’ai regardé, j’ai regardé Henry. Zidane m’attire, Il a ce pouvoir sur moi. Il ne parle pas beaucoup. C’est simple, il vient vous parler avant le match et avec une phrase il vous met à l’aise. Les trois premiers mois ont été difficiles, il m’a dit de rester calme. ses joueurs. Et les joueurs sont heureux d’être entraînés par lui, même ceux qui ne jouent pas. ”

SUR LE POIDS – «Je ne le cache pas, quand je suis en vacances, je suis en vacances. J’avais 5 kilos en été. Je suis de ceux qui prédisent rapidement le poids et le perdent rapidement s’ils font attention. Quand j’étais à Lille, à 18 ans, je pesais 72 ou 73 Puis, quand j’ai pris de la masse musculaire, je suis passé à 75. Par une mauvaise journée, 77. J’ai atteint 80 kilos cet été. J’ai tout perdu en dix jours. ”

ON 7 – “Au début c’était Mariano. Je ne voulais pas lui demander. Ce n’est pas mon style. Je savais que 10 était Modric, à Chelsea j’ai commencé avec 17 mais Lucas Vazquez l’avait. Il était libre 16, mais je ne le voulais pas. Le club a dit à Mariano de me donner 7 “.