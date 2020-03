Hazard: “Ma première saison avec le Real Madrid a été mauvaise”

La star du Real Madrid, Eden Hazard, n’a pas connu une première saison facile avec le Real Madrid. L’ailier belge a subi deux blessures graves et bien que le report actuel de toutes les compétitions contribue à son retour potentiel sur le terrain cette saison, il semble que Los Blancos devra attendre la saison 2020-2021 pour voir la meilleure version d’Eden Hazard.

L’attaquant s’est entretenu avec RTBL et a partagé ses réflexions sur la situation actuelle et sa première saison dans la capitale espagnole.

“Je vais bien maintenant! Je reste à la maison, je prends soin de moi et je vais beaucoup mieux après que les médecins aient retiré les points de suture de la dernière intervention chirurgicale. Maintenant je m’entraîne un peu plus. Je peux marcher, donc tout va bien », a déclaré Hazard à propos de son rétablissement.

L’attaquant est retourné à Madrid après avoir été opéré à Dallas et il est maintenant contraint de rester chez lui en raison de l’épidémie de coronavirus en Espagne.

«Je ne dis pas que je ne peux pas être infecté, mais je reste à la maison et personne ne vient, nous ne pouvons voir personne. J’ai un peu peur, comme tout le monde, mais surtout d’infecter quelqu’un d’autre, c’est la chose la plus délicate. Nous avons des gens qui prennent soin de nous et je suis plus inquiet pour ces gens qui sont un peu plus faibles et qui ont plus de problèmes », a-t-il expliqué.

Il était juste de s’attendre à de meilleures performances de Hazard cette saison. L’attaquant a passé le premier tiers de la campagne à s’habituer à sa nouvelle équipe et juste au moment où il commençait à mieux jouer, il a subi une fracture du pied qui l’a obligé à manquer plus de deux mois d’action. Puis, il est revenu prêt à faire un impact, mais a subi une autre blessure. Hazard admet que sa première saison a été décevante.

«Ma première saison à Madrid a été mauvaise, mais pas tout. Ce fut une saison pour moi de m’adapter et de m’habituer, je serai jugé par ma deuxième année. C’est à moi de rester en forme la saison prochaine. Nous avons un bon groupe et c’est une grande expérience pour moi. Il me reste encore quatre ans sur mon contrat », a conclu Hazard.