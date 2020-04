“Hazard se remet bien, il sera de retour bientôt”, explique le sélectionneur belge Roberto Martinez

L’entraîneur de la Belgique, Roberto Martinez, s’est entretenu avec HLN et a fait le point sur la récupération d’Eden Hazard. La star belge a subi une autre blessure au pied juste après s’être remise de celle qu’il avait récupérée contre le PSG fin 2019 et avait besoin d’une intervention chirurgicale. Heureusement pour lui, la pandémie actuelle de coronavirus lui a offert une chance de récupérer et potentiellement de revenir lorsque le football sera de retour.

«Je sais qu’il se rétablit bien, il n’est pas loin de marcher à nouveau et il n’a pas de complications. Tout s’est bien passé pendant la chirurgie et la seule crainte qu’il avait était qu’une sorte de complication soit apparue, et ce n’est pas le cas », a révélé Roberto Martinez, qui est très proche de la star du Real.

Martinez a également expliqué comment la pandémie actuelle aide Hazard.

“Bien sûr, la Liga s’est arrêtée un instant, donc Hazard n’a pas raté beaucoup de matchs pour l’instant, c’est seulement positif pour lui et nous savons qu’il sera de retour plus fort que jamais. Nous avons également eu un peu de chance car il pourrait se faire opérer avant l’épidémie, il ne pourrait pas recevoir de traitement loin de Madrid. Eden récupère généralement rapidement, il est concentré sur sa récupération et croit vraiment qu’il sent qu’il sera de retour bientôt », a expliqué l’entraîneur espagnol.

On s’attendait à ce que Hazard manque deux mois pour se remettre de sa blessure et il a été opéré le 5 mars, il aura donc besoin d’environ un mois de plus pour se remettre correctement de sa fracture du pied.