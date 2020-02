“Hazard sera de retour avant la fin de la saison”, explique le sélectionneur belge Roberto Martinez

L’entraîneur de la Belgique, Roberto Martinez, s’est entretenu avec Cadena COPE et a évoqué la blessure d’Eden Hazard. Martinez pense que la saison n’est pas encore terminée pour Hazard.

«Nous avons parlé avec Eden et nous avons cherché à savoir quand il pourrait faire son retour. Tout le monde était très déçu de la blessure, mais un joueur doit vivre avec ces choses. Il a raté très peu de matchs au cours des huit dernières années et je suis sûr que Hazard sera de retour avant le dernier match de la saison et qu’il sera un joueur important pour le Real Madrid. On ne me demande pas mon avis mais nous restons en contact avec le personnel médical du Real Madrid », a déclaré Martinez.

Hazard a subi une autre fracture à seulement deux matchs après s’être remis de celui qui l’a tenu à l’écart pendant les trois derniers mois d’action. Certains rapports suggèrent qu’il aura besoin d’une intervention chirurgicale pour réparer sa fracture – quelque chose qui mettrait fin à sa saison – mais Roberto Martinez semble penser que Hazard prendra juste quelques semaines de congé en espérant qu’il pourra toujours avoir un impact cette année.