Hazard sera opéré à Dallas pour réparer sa blessure à la cheville

La star du Real Madrid, Eden Hazard, se rendra à Dallas ce jeudi pour réparer chirurgicalement la blessure à la cheville qu’il a contractée lors de la défaite 1-0 contre Levante, selon un rapport de MARCA. Le docteur Eugene Curry sera en charge de la chirurgie, selon ce même rapport.

Hazard aura apparemment besoin de deux mois pour se remettre de sa blessure et cela pourrait être encore plus long étant donné qu’il pourrait avoir besoin de temps pour se réadapter et se préparer à jouer. Les rapports indiquent qu’il sera de retour à temps pour l’Euro 2020 de l’UEFA et c’est précisément ce que l’entraîneur belge Roberto Martinez a déclaré dans une récente interview avec Cadena COPE.

Si tout se passe comme prévu, Hazard devrait être prêt à jouer lors des derniers matchs de la saison au Real Madrid, bien que l’entraîneur Zinedine Zidane sera probablement patient avec sa récupération afin qu’il n’y ait aucun risque de blessure supplémentaire pour la star belge.