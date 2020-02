HazEden Hazard est de retour dans un appel

Le Belge revient après avoir été blessé le 26 novembre et c’est la grande nouveauté d’un appel dans lequel se trouve également Bale.

Avant Celta, il sera temps de revoir Eden Hazard en action, le Belge revient sur une liste de convoqué après s’être blessé devant le PSG le 26 novembre. Sa présence n’est pas la seule nouveauté de la liste, et c’est de parler des absences: la première de Nacho, suivie par James et Rodrygo entre autres.

📝 Nos 19 convoqués pour le match contre @RCCelta! #RealMadridCelta | #RMLiga pic.twitter.com/CwcrimC4TH

– Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 15 février 2020

Surpris non pas la présence de Lucas Vázquez, mais pas par exemple que Brahim soit porté disparu. Asensio et Mariano suivent leurs processus de récupération et qui remporte à nouveau l’opportunité est Gareth Bale.