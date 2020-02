Premier League



Hé Guardiola, le premier ministre est-il déjà perdu? Le geste qui dit tout





Jenny Gámez





3 février 2020, 12 h 42

L’entraîneur de Manchester City pense qu’il y a peu d’options contre Liverpool.

Pep Guardiola a fait les manchettes en Angleterre non pas à cause de ce qu’il a dit mais à cause de la confiance en lui quand il a voulu se taire.

Lors d’une conférence de presse, un journaliste lui a demandé sans considérer que l’avantage de Liverpool sur Manchester City était déjà insurmontable.

Son visage, entre affirmation et malice, déclencha le rire dans l’enceinte.

Le journaliste insiste et lui dit qu’il ne peut pas citer son geste, aussi clair soit-il, puis Guardiola passe à un autre problème moins drôle: il donne la Premier League pour la perte.

“Nous sommes trop loin. Liverpool est imparable. Ils ont ajouté de nombreux points et nous les avons laissés, comme aujourd’hui. Ahroa nous devons pointer vers d’autres compétitions et nous qualifier pour les prochains champions”, a-t-il admis.

Avec sarcasme, il a ensuite répondu au dérangement supposé, en termes de spectacle, qui résulte d’une équipe qui additionne autant de points que Liverpool et qui en profite tellement: “Je sais, je me souviens quand on additionne 100 points, c’est difficile …”.