Heart à Madrid, rendez-vous à la Juventus: scénarios sur l’avenir de Ronaldo | Primapagina

Il y avait Cristiano Ronaldo au Bernabeu. Et la victoire du Real Madrid dans le magnifique Clasico dimanche soir est presque passée au second plan. Il y avait Cristiano Ronaldo et la nostalgie du Real Madrid semble s’être fait sentir, bien que jusqu’ici le terrain dise que c’est plus le CR7 qui a raté le Real après son passage à la Juventus. Ainsi, depuis l’Espagne, le retour est déjà retentissant, car ce n’est pas n’importe quel journaliste qui l’a révélé, mais Edu Aguirre, un ami fraternel de Ronaldo lui-même. Juste assez pour effrayer les Noirs et les Blancs.

MOTS – «Je suis sûr qu’il avait envie de retourner au Real. Pendant un instant, Clasico est passé au second plan, on n’a pensé qu’au retour de Cristiano à Bernabeu. Je suis sûr qu’il a ressenti le désir de revenir, il est heureux à la Juve mais à l’avenir on ne sait jamais “, les mots d’Aguirre al Chiringuito.

POURQUOI PAS – À l’avenir, on ne sait jamais. Jusqu’où cet avenir n’est pas égal. Car en ce moment une telle opération apparaît au moins compliquée. Pendant ce temps, en regardant la position de Florentino Perez, déjà capable d’encaisser 100 millions pour un champion mais déjà âgé de 33 ans en 2018 et déterminé à ne pas réécrire les effets économiques de cette opération. Et puis à celle de la Juve. Que pour moins de 55 à 60 millions, on ne pouvait même pas commencer à en parler, des chiffres juste nécessaires pour éviter les pertes et déjà difficiles à identifier sur le marché pour Ronaldo qui reste parmi les plus forts de tous mais qui est déjà passé à 35 ans. Le même CR7 s’est ensuite éloigné du Real également pour des raisons économiques, ne pouvant plus obtenir les engagements souhaités, son salaire n’a atteint 31 millions net plus les prix qu’après sa transition vers la Juve. Ce ne sont que des arguments économiques, c’est vrai. Ensuite, il y a tout le reste, l’histoire et la gloire, le champ et le cœur. Et “à l’avenir, vous ne savez jamais”.