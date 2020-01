Heinze: “Je suis responsable de tout ce qui est extérieur à Centurion”

L’arrivée de Ricardo Centurión prêté à Vélez a laissé de nombreux avis. Ce sont ceux qui rejettent la décision du Fort d’incorporer un joueur avec ses antécédents mais d’autres qui mettent en avant son arrivée car cela apportera un saut de qualité à l’équipe.

Dans ce dernier chemin, il se trouve Gabriel Heinze, qui ne doutait pas en banque forte du joueur dont la passe appartient au Racing. “Je n’ai pas discuté avec Centurion avant d’embaucher. Si, à notre arrivée le premier jour, nous avons parlé de ce que je voulais à la fois sur et hors du terrain. Je tiens à remercier Ricardo parce qu’il voulait venir à Vélez. Je veux vraiment lui apporter quelque chose”. a reconnu le Gringo lors d’une conférence de presse.

Le DT a poursuivi et a averti que “Le plus important, c’est que Centurion aide Vélez”. En plus de souligner que son “Le meilleur moment était à São Paulo”, l’entraîneur a déclaré que “Ricardo Centurión a laissé beaucoup de choses de côté pour arriver à Velez, nous ne pouvions pas nous le permettre économiquement mais il voulait vraiment venir ici”. Et il a dit que “je m’occupe de l’extravolisme, je veux l’aider”.

Je prendrai la responsabilité de tout ce qui est extérieur. Tout ce qui peut se passer dehors avec Centurion sera moi, je devrai partir ou rester. Je le prends comme ça.

Sans se retourner et sans hésiter, Heinze a expliqué que “je prendrai la responsabilité de tout ce qui est extérieur. Tout ce qui peut arriver extérieur avec Centurion sera moi, je devrai aller ou rester. Je le prends comme ça.” Sur son présent, il a reconnu que “Cela fait vingt jours qu’il ne s’est pas entraîné et vous le voyez physiquement aujourd’hui et il ne semble pas. Ce sont des joueurs qui portent physiquement. Il en manque beaucoup mais je ne sais pas encore combien.”

Sur le reste de l’équipe, Gringo a déclaré que “les renforts sont très bons, s’entraînant avec nous” et a ajouté que “Robertone a commencé cette semaine la transition pour travailler avec l’équipe. Manquant, mais nous l’avons déjà parmi nous”. Enfin, à propos de Gago, il a déclaré qu ‘”il va très bien. C’est un joueur qui, quand il va bien, le sent et peut donner du pouvoir à l’équipe” et a clôturé l’avertissement “avec Pitton, nous essayons de nous adapter rapidement à ce que nous voulons. C’est un garçon très intelligent.” “.