Hellas, Setti dur: “Ils n’ont pas remarqué, mais il y a eu une pénalité pour nous”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Invité le dimanche du sport, il a parlé Maurizio Setti, président de Hellas Verona qui se débrouille si bien en Serie A: “Nous manquons certainement quelques points, en particulier avec l’AC Milan. Tant à l’aller qu’au retour. Aujourd’hui, ils n’ont peut-être pas remarqué, mais il y avait une pénalité pour Ensuite, nous étions dix et nous avons souffert un quart d’heure mais c’était un super match. “

Qui choisit Sarri, Conte et Simone Inzaghi?

“Quand je vois le football, je dirais Inzaghi”.

Avez-vous déjà été en colère en tant que commissaire?

“Non. Je pense que le VAR est juste, clair, surtout pour les moyens-petits. Cependant, nous sommes en excès, je vois beaucoup de football anglais et tout y est plus fluide. Ici, le VAR est un cauchemar pour l’arbitre, peut-être qui est dans le Sala n’est pas gentil avec ceux qui sont sur le terrain ou dans des situations étranges comme ça. Dans un championnat, cependant, tout revient, dans le match sec peut-être pas … “.

Qu’aimez-vous chez Juric?

“J’ai choisi l’entraîneur, il incarne ce que vous voulez voir à Vérone. Un match de box-to-box agressif. Il a fait un travail incroyable avec ces gars-là, nous l’avons cru même s’ils nous ont tous donné la mort. Sans un seul groupe la fatigue, en particulier dans la lutte pour le salut. Aujourd’hui, nous avons gagné, nous pouvions le faire sans l’expulsion. Nous grandissions, cela s’est bien passé et c’était bien. Nous voulions dissiper le mythe de San Siro et gagner mais ce n’est pas important, nous allons essayer de marquer des points dans d’autres domaines ” .

Avez-vous reçu autant d’offres pour Pharaons?

“Sur les Pharaons, nous l’avons cru, nous l’avons pris l’année dernière en B. Nous avons dit que nous ne vendrions personne, sauf à partir de juin, et il en était ainsi. Ensuite, nous avons un entraîneur qui pendant l’entraînement lui tire vraiment le « cou.

Vous avez bien évolué sur le marché.

“Nous devons gagner avec des idées. Un exemple est Atalanta qui était comme nous il y a 5 ans, et avec des idées, il a fait de grands progrès pour atteindre la Ligue des Champions. Il y a une chaîne courte, des nouvelles directes entre moi, le manager et le Monsieur. Il se sent aussi calme parce qu’il connaît notre sérieux. “

Vous ne faites qu’un avec les fans.

“Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas beaucoup de relations, je pense que nous sommes dans la phase ascendante. D’un autre côté, les résultats comptent, même si nous avons fait beaucoup, même au-delà du terrain de jeu.”