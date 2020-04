Hellas, Veloso: “C’était agréable de mettre Ronaldo en colère. Nous espérons recommencer à jouer”

Nouveau rendez-vous avec la rubrique “Face à face”: c’est aujourd’hui le tour de Miguel Veloso, qui directement depuis le profil Instagram de Hellas Verona a pu répondre aux questions des fans de Gialloblù. De nombreux thèmes touchés par le milieu de terrain portugais, de la sphère personnelle aux budgets prévisionnels de la saison temporairement suspendus. Ce sont ses déclarations les plus importantes:

Miguel, comment ça va?

“Tout va bien: à la maison, en paix, en famille, ce qui est le plus important en ce moment”.

L’année dernière, vous avez dit que vous vouliez faire votre meilleure saison en Italie.

“Ce n’est pas seulement mon mérite, mais aussi de tous mes compagnons. Ce n’est pas seulement Miguel ou Pazzini, nous sommes une équipe. Si l’équipe se porte bien, les individualités ressortent. Je remercie le staff et les compagnons, qui ont contribué à disputer un bonne saison. Au début de l’année je voulais donner le meilleur de moi-même, j’espère pouvoir terminer la saison car ce que nous faisons est vraiment beau “.

Quelle est la motivation qui vous pousse à partir chaque année?

“J’ai la chance de faire ce que j’aime. Ces dernières années, j’ai beaucoup appris, même lorsque les choses n’allaient pas bien. Ma motivation est ma famille, mais aussi la fierté que j’ai et l’envie de faire de mieux en mieux.”

Quels exercices faites-vous pendant cette période?

“C’est facile. Je me réveille à sept heures et je cours après les enfants (rires, ndlr). Sérieusement, le staff nous envoie tous les jours les programmes à suivre, pour nous les joueurs c’est plus simple de cette façon”.

Vous attendiez-vous à une telle saison?

“Honnêtement, non, l’équipe venait de monter en Serie A, avec plusieurs changements tant au niveau du personnel que de l’équipe. Ce n’est pas facile d’y arriver et de bien faire immédiatement. Tous les entraîneurs ont leur propre idée du football: j’avais déjà travaillé avec Juric , mais beaucoup ne le connaissaient pas. Mais le mérite était du coach et de tous les autres, c’était la force du groupe “.

Où avez-vous appris à donner un coup de pied à la punition?

“Dans cette formation fondamentale, je me suis entraîné plus cette année que les autres saisons. À la maison, mes parents avaient le jardin, ils n’étaient pas très heureux que je m’entraîne parce que chaque jour je donnais un coup de pied sur un oranger. Tout est question d’entraînement” .

Dans une saison idéale, combien de buts aimeriez-vous marquer?

“Le nombre de buts ou de passes décisives ne compte pas autant pour moi, j’essaie toujours d’aider l’équipe de la meilleure façon possible. Je veux équilibrer, je n’essaye pas toujours de continuer. Je regarde ce que font mes coéquipiers et j’essaye de me positionner sur le le meilleur possible. “

Comment vivez-vous la ville de Vérone?

“Très bien. Je ne m’attendais pas à me retrouver aussi bien sur le plan footballistique et environnemental. J’habite au centre, je n’ai presque jamais besoin d’une voiture, je peux marcher en paix avec ma famille. Je m’entendais bien avec les gens, les gens positifs, qui travaillent beaucoup “.

Quel a été le sentiment après le but de Bologne?

“Magnifique, je ne m’y attendais pas. Dans ce match, nous sommes restés à dix, nous avons perdu un à zéro, nous sommes venus d’une défaite en Coupe d’Italie. Pouvoir marquer et marquer immédiatement des points était vraiment sympa”.

Quelles différences avez-vous trouvées entre Vérone et Gênes?

“A Gênes il y a une mer, mais pour se déplacer il faut toujours une voiture. Au niveau de la ville je trouve Vérone beaucoup plus belle, les gens sont plus chauds. A Gênes j’ai vécu cinq ans, même là, cependant, les gens sont chauds, ils essaient ils vous parlent, ils vivent intensément le football. Ici, il y a plus de sérénité, vous pouvez marcher facilement “.

Et les différences entre le Juric de Gênes et celui de Vérone?

“Il n’y en a pas. Quand l’entraîneur est arrivé à Gênes, nous avons très bien fait jusqu’en décembre. Puis il y a eu un match malheureux contre Palerme, dans lequel je me suis blessé, et les choses ont commencé à mal tourner. Gênes est une place très exigeante, les choses ils ne se sont pas très bien passés et l’entraîneur a été disculpé. Juric a toujours cette mentalité d’avoir le ballon, de dominer le jeu. Il aime gagner, même jouer contre des équipes plus fortes. Chez Hellas peut-être que les joueurs ont mieux compris son message ».

Quelle émotion vous a fait battre Ronaldo?

“Bella, parce que je le connais et je sais qu’il n’aime pas perdre. Le voir en colère était plutôt sympa (rires, ndlr), même si nous avons parlé après le match.”

Un vote sur dix pour Amrabat?

“Sofyan est un bon garçon. Je ne m’attendais pas non plus à ce qu’il fasse aussi bien, mais il peut s’améliorer beaucoup, parce qu’il est jeune. Je lui en donne huit, parce qu’il était très bon.”

Comment c’est de jouer avec les Pharaons?

“C’est un travailleur, un garçon spécial. Lui aussi a montré sa valeur cette année, mais il peut aussi s’améliorer. Il est certainement bon.”

Parlez-nous de la punition sur laquelle Kumbulla a marqué avec la Juventus.

“Il était dans une diatribe demi-épaule. Il n’a pas eu de chance car il a ensuite été annulé, mais aussi bon.”