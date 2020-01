Hellas Verona 3-0 US Lecce

Il Hellas Verona a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre lui US Lecce, qui a gagné 3-0 ce dimanche en Marc Antonio Bentegodi. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il Hellas Verona Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel Bologne. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le US Lecce il a dû se contenter d’un match nul contre le Inter. Après le résultat obtenu, le jeu de mastiff est neuvième, tandis que le US Lecce Il est dix-septième après la fin de la réunion.

26/01/2020

La première équipe à marquer a été l’équipe locale, qui a ouvert la marque grâce à un but de Pawel Dawidowicz à 19 minutes. Il a encore marqué à la minute 34 le Hellas Verona à travers un objectif de Matteo Pessina, concluant la première partie par un 2-0 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe à domicile, qui a augmenté le score grâce à un but de Giampaolo Pazzini, mettant fin au duel avec un résultat final de 3-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans le Hellas Verona ils sont entrés Fabio Borini, Giampaolo Pazzini et Emmanuel Badu remplacer Valerio Verre, Samuel Di Carmine et Sofyan Amrabattandis que le US Lecce a donné accès à Mauro Vigorito, Zan Majer et Biagio Meccariello pour Gabriel, Fabio Lucioni et Khouma Babacar.

L’arbitre a montré un total de cinq cartes: deux cartons jaunes à Hellas Veronaspécifiquement pour Davide Faraoni et Sofyan Amrabat et deux à US Lecce (Panagiotis Tachtsidis et Cristian Dell’Orco). De plus, il y avait un carton rouge pour Cristian Dell’Orco (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec cette victoire, le Hellas Verona Il s’est classé neuvième avec 29 points à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Fabio Liverani Il était à la dix-septième place avec 16 points.

Le prochain engagement de la série A Hellas Verona c’est contre lui Milantandis que le US Lecce fera face à la Torino.

Fiche techniqueHellas Verona:Marco Silvestri, Marash Kumbulla, Amir Rrahmani, Pawel Dawidowicz, Davide Faraoni, Miguel Veloso, Sofyan Amrabat (Emmanuel Badu, min.88), Darko Lazovic, Samuel Di Carmine (Giampaolo Pazzini, min.73), Valerio Verre (Fabio Borini, min.49) et Matteo PessinaUS Lecce:Gabriel (Mauro Vigorito, min.28), Andrea Rispoli, Cristian Dell’Orco, Fabio Lucioni (Zan Majer, min.43), Luca Rossettini, Giulio Donati, Panagiotis Tachtsidis, Alessandro Deiola, Marco Mancosu, Khouma Babacar (Biagio Meccariello, min.69) et Gianluca LapadulaStade:Marc Antonio BentegodiButs:Pawel Dawidowicz (1-0, min. 19), Matteo Pessina (2-0, min. 34) et Giampaolo Pazzini (3-0, min. 87)