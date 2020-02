Hellas Verona Cagliari

Dimanche prochain à 15h00 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de Serie A, dans lequel nous verrons le Verona et à Cagliari dans le Marc Antonio Bentegodi.

Il Hellas Verona fait face à la réunion de la vingt-cinquième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir égalisé 0-0 contre le Udinese dans son dernier match. En outre, les locaux ont remporté neuf des 24 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 28 buts en faveur et 24 contre.

Côté visiteurs, le Cagliari il a été battu 0-1 lors du dernier match contre lequel il a joué Naples, de sorte qu’un triomphe contre le Hellas Verona Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

En tant que local, le Hellas Verona Il a gagné six fois, il a perdu trois fois et il a fait match nul trois fois en 12 matchs, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. En tant que visiteur, le Cagliari Il y a un équilibre de trois victoires, trois défaites et six nuls en 12 matchs joués, c’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le Hellas Verona Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief du Hellas Verona et les résultats sont cinq victoires, deux défaites et deux nuls pour les locaux. De même, il est remarquable la séquence des sections locales, qui ont remporté trois matchs consécutifs à domicile contre le Cagliari. La dernière fois qu’ils ont joué Verona et le Cagliari Dans ce tournoi, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la série A, on constate qu’avant le différend du match, le Hellas Verona est en avance Cagliari avec une différence de trois points. Il Hellas Verona Il arrive au match avec 35 points dans son casier et occupe la septième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont placés en onzième position avec 32 points.