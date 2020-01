Hellas Verona, l’achat officiel de Borini

Le fonctionnaire est enfin arrivé: Fabio Borini est un nouveau joueur duHellas Verona. L’attaquant de 28 ans maintenant ex Milan a signé un contrat de six mois expirant le 30 juin 2020. Il a choisi de porter la chemise numéro 16.

Le communiqué de presse officiel

“Vérone – Hellas Verona FC annonce qu’il a définitivement acheté les droits des performances sportives du joueur de football à l’AC Milan Fabio Borini.

Le Gialloblù Club a signé un contrat de performance sportive avec le même joueur jusqu’à la fin de la saison en cours, notamment jusqu’au 30 juin 2020.

Au cours de sa carrière, le joueur de Bologne de 28 ans a disputé 111 matchs (16 buts et 6 passes décisives) en Premier League anglaise avec les maillots de Chelsea, Sunderland et Liverpool et 75 matchs en Serie A (13 buts et 5 passes décisives) en force à Rome et Milan , Le club – ce dernier – dans lequel il évolue depuis deux saisons et demie, dont la première partie de la saison en cours. Fabio Borini portait également le maillot bleu de l’équipe nationale des moins de 21 ans et de l’équipe nationale Majeure, avec laquelle il a participé aux Championnats d’Europe 2012.

Fabio Borini a choisi le 16 comme numéro de chemise.

Hellas Verona FC accueille chaleureusement Fabio Borinje lui souhaite la meilleure satisfaction – personnelle et d’équipe – en maillot jaune-bleu ».

Le tweet