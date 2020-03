Hellas Verona Naples

Dimanche prochain à Marc Antonio Bentegodi à 15h00, le Verona et le Naples dans le match correspondant à la 27e journée de Serie A.

03/07/2020

À 15h09

CET

Il Hellas Verona atteint la vingt-septième réunion avec l’intention d’améliorer ses performances au championnat après avoir obtenu un match nul contre lui Udinese dans leur dernière rencontre. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 24 matches disputés à ce jour et cumulent un total de 24 buts encaissés contre 28 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Naples gagné contre Torino dans son fief par 2-1 et auparavant, il l’avait également fait loin de chez lui avant la Brescia Calcio par 1-2, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief du Hellas Verona. Sur les 26 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Naples Il a gagné dans 11 d’entre eux avec un équilibre de 41 buts en faveur et 36 contre.

Quant à la performance dans son stade, le Hellas Verona Il a gagné six fois, a été battu trois fois et a tiré trois fois en 12 matchs, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points dans sa poche. En tant que visiteur, le Naples Il a perdu trois fois et a fait match nul quatre fois en 13 matchs. C’est donc un rival qui a l’habitude de marquer des points à domicile. Hellas Verona Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Marc Antonio Bentegodi, entraînant quatre pertes et deux tirages en faveur de Hellas Verona. De même, les visiteurs accumulent plein de victoires dans le stade de Verona, ils ont déjà remporté deux rencontres à domicile. La dernière épreuve de force de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminée par un score de 2-0 en faveur de la Naples.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, on constate qu’avant le différend du match, le Naples est en avance Hellas Verona avec une différence de quatre points. Il Hellas Verona Il arrive au match avec 35 points dans son casier et occupe la huitième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse compte 39 points et occupe la sixième place du tournoi.