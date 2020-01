Hellas Verona, que se passe-t-il si le meilleur reste à venir?

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

“Et si le meilleur est à venir?” Les guillemets, dus, indiquent que la paternité de la phrase n’appartient pas à la personne qui la signale. Marco Davide Faraoni, l’un des visages de la surprise de l’Hellas, à l’appui d’une photo dépeignant une exultation d’équipe, a voulu confier cette considération à ses réseaux sociaux quelques heures après la victoire écrasante sur Lecce. Tout légitime, entre le rêveur et l’ambitieux, qui photographie parfaitement l’enthousiasme qui règne en ces temps à Vérone. Mais aussi une matière à réflexion, plus sérieuse que facétieuse: le gang Juric peut-il vraiment viser l’Europe?

POURQUOI OUI – Classement en main, les ambitions européennes seraient largement justifiées. D’un point de vue purement statistique, pour égaliser la marge d’avantage de la zone rouge – avec une race en moins active – il faudrait multiplier l’écart de la sixième place par sept. Non seulement cela: dans la lutte pour la Ligue Europa, personne n’a marqué moins de buts que l’équipe de Juric. Mieux que Cagliari, Milan – qui a également marqué moins – et Parme. Pour savoir qui a fait mieux, il faut déranger le combat contre le Scudetto: seuls la Juventus, l’Inter et la Lazio peuvent se vanter d’avoir une défense moins battue que le Scaligeri. Il est vrai que la distinction du match à récupérer demeure – partagée avec le Biancocelesti – mais les données sont soutenues par la performance sur le terrain des interprètes: Rrahmani, aux performances convaincantes, a mérité l’appel de Napoli, tandis que Kumbulla, également en orbite bleue, c’est l’appétit des autres grands noms de notre ligue.

POURQUOI PAS – Le premier à faire l’affaire est juste Ivan Juric. Et il ne pouvait en être autrement. Après trois à zéro sur Lecce, l’entraîneur de Spalato avait été clair lors de la conférence: “Les fans peuvent rêver, je ne peux pas. Il faut penser comme il y a quelques mois, l’objectif reste à sauver”. Une interprétation impeccable du rôle d’équilibreur et de manager, qui lui appartient de droit – et de devoir -. Trop facile de se laisser emporter par l’enthousiasme après un groupe abondant au-delà de toutes attentes. Le vrai défi commence maintenant: l’objectif est extraordinairement proche, visible, presque tangible. Mais pas encore atteint. Le dernier coup, décisif, est notoirement le plus difficile. D’où l’interdiction catégorique de se retirer, même à un millimètre du rythme jusqu’à présent. L’objectif de quarante points, de facto, est ce qui sépare Hellas de la lutte insaisissable pour le salut à la chute de toutes les limites.

CHAPITRE DIMARCO – Note de marché: la négociation de Dimarco est détaillée. Dernières formalités à accomplir, puis l’ex Parme ex rejoindra le Gialloblù jusqu’en juin prochain. Les sorties avant sont toujours ouvertes quelques jours après le gong, même les nouveaux hits ne sont pas exclus, même si pour le moment il ne semble pas y avoir d’autres opérations bien rodées. Attendez encore un peu: ceux qui vivent verront.