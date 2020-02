Hellas Verona vs Juventus LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 23 Serie A 2019-2020

Bon match nous attend ce samedi 8 février le 23ème jour de la Serie A 2019-2020, quand il Hellas Verona Cherchez à profiter de leur statut local pour donner la grande cloche, mais ils devront recevoir un Juventus qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Marcantonio Bentegodi.

Heure et chaîne Hellas Verona vs Juventus

Siège: Marcantonio Bentegodi, Vérone, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Hellas Verona vs Juventus LIVE

LA photo de Hellas Verona Il a accompli une grande campagne en se battant dans une demi-table loin de la zone de relégation et en rêvant de compétitions européennes, mais ils doivent faire pression à domicile. Après 22 jours, ils ajoutent 8 victoires, 7 nuls et ont été battus 7 fois.

Gialloblù Cela vient d’un bon match nul mercredi dernier dans un duel qu’ils avaient en attente où ils ont visité la Lazio en signant un 0-0 final.

De son côté, le Juventus Il reste le rival pour gagner, mais ils ont déjà vu que la compétition est très dure et toute erreur sera mise à profit par ses rivaux. Ils récoltent 17 victoires, 3 nuls et quelques matchs perdus.

La Vecchia Signora cela vient d’un grand triomphe le jour dernier quand ils ont reçu la Fiorentina qui a réussi à les battre 3-0 avec un double de Cristiano Ronaldo et un autre de Matthjs de Light.

Les deux Hellas Verona comme la Juventus ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux ont bien fait les choses en se battant pour leurs objectifs; dans le tableau général on trouve Gialloblù en neuvième position avec 31 points, tandis que le Vecchia Signora est le leader du Série A avec 54 unités. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Hellas Verona vs Juventus.

