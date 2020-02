Hellasmania: Amrabat doit se rappeler qu’il joue toujours pour Vérone! | Serie A

Sofyan Amrabat a toujours été le personnage à l’honneur de cette équipe depuis le début de la saison. Il a montré ses compétences techniques, les montrant match après match, contre tous les types d’équipe. Un joueur comme lui, bien sûr, se retrouve immédiatement sous les projecteurs des autres équipes et c’est pourquoi nous l’avons également vu protagoniste de cette session de marché d’hiver. Dès la saison prochaine, oui, il jouera à Florence, vêtu probablement de la chemise violette déjà en entrée. La première question qui se pose est: est-ce que Hellas a cédé trop tôt au nouveau président florentin? Je n’irais pas trop loin sur ce sujet, étant donné que dans cette négociation ce qui a le plus influencé la volonté du joueur lui-même de tourner la page.

Bref, Hellas et son président n’ont pas trop de défauts, même si maintenant une seconde question, beaucoup plus “concrète” se pose: comment joueront désormais les talents maroco-néerlandais? Il a fait un bon match contre Milan, jusqu’à ce qu’il soit expulsé pour une entrée sur Castillejo qui n’avait aucun sens. Faute d’inexpérience et d’une certaine nervosité, cependant, une baisse de la concentration générale est que j’espère que cela n’arrivera pas. Amrabat, en ce moment, est un joueur indispensable pour l’équipe de Juric, à la fois techniquement et tactiquement (nous l’avons toujours répété) et perdre au niveau “mental” un élément comme lui serait comme bouleverser l’équipe.

Exagération? Je ne pense pas, en particulier en ce moment du championnat, où Hellas traverse un tournant de son chemin, d’une part dans le but d’atteindre la sécurité mathématique et d’autre part un rêve appelé Europe. La proximité du reste de l’effectif et du même sera donc fondamentale Juric insuffle cette méchanceté compétitive au joueur afin de toujours le garder bien concentré sur l’objectif général de son équipe actuelle: Hellas Verona.