Henderson de Liverpool révèle une chose dont il a “apprécié” le verrouillage

Date de publication: dimanche 29 mars 2020 2:33

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a déclaré qu’il “avait vraiment apprécié” de passer du temps avec sa famille pendant les temps d’arrêt de la Premier League en raison de l’épidémie de coronavirus.

Dans l’état actuel des choses, la Football Association, la Premier League, l’EFL et la Super League féminine devraient reprendre leurs compétitions respectives le 30 avril, après que toutes aient été bloquées par l’épidémie de coronavirus.

Cette date sera certainement reculée pour la troisième fois lorsque ces organes tiendront une réunion la semaine prochaine, avec un calendrier de retour réel qui sera probablement beaucoup plus éloigné.

Il a donné à des joueurs tels que Henderson pour faire des choses qu’ils n’auraient pas normalement le temps de faire et Liverpool Le point fort du skipper a été d’aider ses enfants à faire leurs devoirs.

“C’est un test totalement différent”, a déclaré Henderson sur le site officiel de Liverpool.

«Mes plus gros revers dans ma carrière jusqu’à ce point étaient évidemment des blessures, je dirais. C’était la chose la plus difficile à gérer pour moi personnellement, mais c’est un défi différent.

«Le temps que j’ai passé avec ma famille et mes enfants au cours des deux dernières semaines est quelque chose que je n’ai jamais pu faire auparavant, donc j’essaie simplement de prendre beaucoup de choses positives autour de lui.

«J’ai vraiment apprécié être avec les enfants tous les jours, les aider dans leurs travaux scolaires et dans des choses que je ne ferais pas normalement.

«Je viens d’essayer de le faire le plus possible et d’en profiter. Mais quand il est 24h / 24 et 7j / 7, cela peut parfois être difficile, comme tout le monde le sait!

“Mais je viens d’essayer de profiter de cette période que nous allons avoir. Je sais que ce sera pour une longue période, bien sûr, mais restez positif et essayez d’en profiter autant que possible parce que je n’ai jamais vraiment eu un bloc de temps comme celui-ci pour être avec les enfants et ma femme pendant un certain temps. Longtemps.

«Je les aide avec ça [school work]. Pour être honnête, j’ai aimé faire ça. C’est quelque chose que je n’ai jamais vraiment fait en dehors des devoirs quand ils rentrent de l’école et vous les aidez avec ça.

“Mais pour le faire tous les jours le matin et les aider avec certaines choses, j’ai bien aimé ça. Comme je l’ai dit, vous n’avez pas souvent l’occasion de le faire, alors j’essaie d’en tirer le meilleur parti. »

