Henderson fait allusion au retour de Man Utd pour défier De Gea

Date de publication: samedi 8 février 2020 16h09

Dean Henderson soutient que c’est toujours son «grand rêve» de jouer pour Manchester United alors qu’il continue sa belle forme pour le côté prêteur Sheffield United.

Le joueur de 22 ans a les draps propres de la Premier League les plus communs cette saison avec Nick Pope de Burnley et Alisson de Liverpool.

Avec Jordan Pickford en difficulté de forme, il y a eu des appels à Henderson – qui n’a pas de plafond pour l’Angleterre – pour devenir le numéro un de Gareth Southgate.

Sheff Utd le patron Chris Wilder a récemment déclaré que des pourparlers étaient déjà en cours avec Homme Utd pour voir s’ils pourraient emprunter Henderson pour une autre saison – mais Henderson a laissé entendre qu’il est prêt à combattre David de Gea pour la place de départ à Old Trafford.

“Le grand rêve est de jouer pour Manchester United un jour”, a déclaré Henderson au Kelly & Wrighty Show.

«J’ai toujours eu ce rêve tout au long de ma vie, donc jusqu’à ce que ce soit accompli, je ne pense jamais l’avoir fait.

«Même si je joue pour eux une fois, je ne pense pas avoir réussi. Je dois jouer pour eux 500 fois, 300 fois, quoi que ce soit, alors vous pouvez faire demi-tour à la fin de votre carrière et dire: «Je l’ai fait, j’ai fait ce que je me suis proposé de faire.»

À propos de la possibilité de former l’équipe Euro 2020 de Southgate, Henderson a ajouté: “[I want to] obtenir 40 points avant tout pour rester debout [with Sheffield United].

«Si nous le faisons, gagnez autant de matchs que possible vers la fin de la saison, puis entrez dans la lutte estivale pour la place de n ° 1 autant que possible.

“C’est ce que je vais faire et j’espère que je pourrai y arriver.”