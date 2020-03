Henderson nomme la seule chose qui a coûté à Liverpool son titre en CL

Date de publication: jeudi 12 mars 2020 19h30

Jordan Henderson a reconnu la «déception amère» ressentie dans les vestiaires de Liverpool après leur sortie de Ligue des champions, mais a admis qu’une chose leur avait coûté.

La défense du trophée par les Reds s’est terminée de manière dramatique lors de la dernière étape à Anfield mercredi soir, alors que l’Atletico Madrid a résisté à un barrage de pression presque constant au cours des 90 minutes précédentes. l’emporte 4-2 sur l’ensemble après prolongation.

La tête de Georginio Wijnaldum juste avant la pause a annulé l’avance 1-0 de l’équipe de Diego Simeone dès le match aller, et Roberto Firmino a ensuite marqué tôt en prolongation pour mettre les hommes de Jurgen Klopp en tête du match nul.

Cependant, Marcos Llorente a rapidement marqué deux fois à distance, le premier après une erreur d’Adrian dans la Liverpool avant la fin de la 121e minute d’Alvaro Morata pour envoyer l’Atletico en quart de finale.

Par la suite, Henderson a déclaré à BT Sport: «De toute évidence, nous sommes vraiment déçus. J’ai trouvé la performance globale très bonne, l’intensité et tout ce dont nous avons parlé avant le match. Nous mettons tout dans le jeu et nous sommes amèrement déçus.

“Nous serons déçus des objectifs que nous avons concédés, mais si nous regardons les performances, nous serons satisfaits de grandes parties du jeu – mais nous sommes évidemment déçus des objectifs que nous avons concédés.

«Avec la position dans laquelle nous nous trouvions et concéder les buts que nous avons réalisés ne nous aime pas, donc c’est très décevant mais nous devons le prendre sur le menton.

“Il [Atletico goalkeeper Jan Oblak] nous avons fait de très bons arrêts, mais nous avons créé tellement de chances de marquer et, évidemment, nous ne pouvions tout simplement pas trouver le troisième [goal] pour tuer le jeu.

«Mais écoutez, les gars ont tout donné. Comme nous le faisons toujours, nous avons tout laissé sur le terrain mais malheureusement nous n’avons tout simplement pas pu obtenir le résultat que nous voulions.

«Ce soir et demain, ce ne sera pas agréable, mais nous devons l’utiliser et réagir de la bonne manière et bien terminer la saison.

«Nous avons le derby ensuite, ce qui est un grand match pour nous. C’est vers cela que l’accent doit se tourner très rapidement car c’est un gros jeu et [we’ll] continuez à le prendre match par match jusqu’à la fin de la saison. Nous voulons le terminer avec force. »

Pendant ce temps, Klopp insiste sur le fait qu’il ne blâme pas le gardien de but Adrian pour son erreur qui a permis à l’Atletico Madrid de forger son retour. Lire la suite…