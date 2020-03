HenQuand la chose difficile n’est pas le qui mais avec qui

Au sein d’un club, de bonnes relations sont tout. Peu importe ce que la personne est ou ce qu’elle est prête à faire.

Le dicton selon lequel «les joueurs jouent où ils veulent» dépend de qui devrait changer et dit que «le joueur joue où l’agent veut».

La bonne relation entre les clubs et les représentants est essentielle, autant que certains le croient ou ont un pouvoir plus élevé du fait que celui représenté mène.

Au Real Madrid, ils ont traité de nombreux et certains assez difficiles et spéciaux, il y a donc toujours la personne qui sert de lien entre les deux parties et qui prend le téléphone.

Parce que cela peut être la clé entre l’arrivée ou non d’un joueur … non pas parce qu’il veut venir, mais parce que celui qui doit décrocher le téléphone vous le prend et veut vous parler, c’est la clé.