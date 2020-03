Henríquez et la sortie de Lillo de Nacional

Moment compliqué pour l’ancienne idole de la boîte de pourpier en parlant de ses sentiments à propos du départ de Lillo du club.

Purslane référence mais qui n’a pas toujours été en faveur de la façon de penser de ses fans.

Henriquez a évoqué les progrès de Lillo et les réactions des fans qui ont provoqué de la frustration et de la colère contre le joueur et le reste de ses coéquipiers.

«Pour nous, c’était très difficile. Si les gens étaient au courant, les joueurs ne méritaient pas ce qu’ils vivaient à l’époque. Je pense que nous avons manqué de respect à nous tous parce qu’il était mauvais ou qu’il était notre patron et nous allions le défendre à mort parce que nous avons vu que tout pouvait être changé pour de bon. Nous nous sentons déçus, tristes, mais nous savons que le football est comme ça »