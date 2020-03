Herbert Hainer fait une déclaration condamnant la protestation des Bayern Ultras contre Dietmar Hopp

Un peu moins de vingt-quatre heures après que le Bayern Munich a battu Hoffenheim 6-0, éclipsé par les protestations des fans du Bayern dirigées contre Dietmar Hopp, Herbert Hainer a fait une déclaration officielle sur l’incident. Le PDG du club, Karl-Heinz Rummenigge, a déjà condamné avec véhémence les actions des supporters du Bayern et a exprimé son dégoût face à l’incident, qualifiant l’occasion de “journée sombre dans le football”.

Dans la déclaration de Hainer, il a qualifié les manifestations de «point bas absolu» des fans du Bayern (FCBayern):

Nous tous au FC Bayern sommes toujours stupéfaits par les incidents d’hier à Hoffenheim. Nous avons honte du comportement de quelques soi-disant «fans» sur la terrasse et le coin salon du FC Bayern pendant le match. Dietmar Hopp a été insulté de la pire façon imaginable par quelques idiots avec une bannière. Il a été diffamé, de loin, de manière anonyme, sans nom et de façon lâche. Les événements d’hier étaient un point bas absolu. Au nom de tout le club, je voudrais encore une fois m’excuser auprès de Dietmar Hopp!

Les protestations de Hopp étaient répandues en Bundesliga avant la victoire du Bayern à la Rhein-Neckar-Arena et se sont poursuivies dans le match d’aujourd’hui entre l’Union Berlin et le VfL Wolfsburg, provoquant une pause dans ce match avant la pause de la mi-temps. Bien que les fans puissent avoir le droit de protester contre des choses dont ils ne sont pas satisfaits, Hainer a déclaré que la grande majorité des fans du Bayern n’étaient pas d’accord avec la nature des manifestations d’hier contre Hopp:

Le racisme, l’exclusion, les insultes et la discrimination de toute nature et contre quiconque doivent cesser maintenant. C’est également l’avis de la grande majorité des fans du FC Bayern. Ils expriment leur incompréhension et leur indignation via toutes les plateformes en ligne imaginables, sur les réseaux sociaux et dans de nombreux courriels. Nos fans sont solidaires, le football est solidaire, contre la haine, contre l’intolérance, contre la diffamation. Les actions impressionnantes des joueurs du TSG Hoffenheim et de notre équipe hier, lorsqu’ils sont revenus sur le terrain après que le jeu a été suspendu une deuxième fois et se sont simplement transmis le ballon, ont également été bien accueillis. C’était un signal puissant. Le football doit représenter l’unité plutôt que la division. La solidarité est le bon signe contre l’exclusion et l’hostilité.

Pour aller de l’avant, Hainer a déclaré que dans les prochains jours, le front-office du Bayern se réunira avec les parties concernées pour essayer de comprendre comment empêcher des événements comme ceux d’hier à l’avenir:

Au cours des prochains jours, les organes compétents du FC Bayern Munich se réuniront et discuteront. Nous examinerons toutes les options pour éviter une répétition d’événements aussi indignes que ceux d’hier à Hoffenheim. Nous utiliserons également tous les moyens à notre disposition pour prendre des mesures décisives contre ceux qui ont discrédité le FC Bayern et l’ensemble du football allemand et foulé aux pieds nos valeurs. Nous sommes conscients de notre responsabilité envers le FC Bayern Munich. C’est pourquoi il est clair pour nous aujourd’hui: cela ne peut pas continuer comme ça!