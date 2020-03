Herbert Hainer fait une déclaration sur les mesures pour ralentir le coronavirus

L’épidémie et la propagation du virus COVID 19 ont effectivement mis fin au sport à travers le monde et ont mis un terme temporaire à la vie normale telle que nous la connaissons jusqu’à ce que tout puisse être contenu en toute sécurité. Le DFL et le DFB viennent d’annoncer plus tôt aujourd’hui qu’ils suivraient la Premier League et ne reprendraient le jeu que le 4 avril au plus tôt, si c’est le cas.

Dans une récente interview accordée à l’agence de presse allemande, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a déclaré que le football était loin d’être la chose la plus importante à l’heure actuelle (Bild). Il a poursuivi en disant que le Bayern aiderait de toutes les manières possibles à garder tout le monde en sécurité et en bonne santé:

Au FC Bayern, nous examinons maintenant comment, en ces jours difficiles pour nous tous, nous pouvons nous engager selon nos moyens, entièrement dans l’intérêt de la société et de la solidarité. La santé et la solidarité au sein de la population sont désormais de la plus haute importance. Nous devons avoir confiance, être solidaires et ralentir à tout prix la propagation du virus. En tant que FC Bayern, nous aimerions servir d’exemple dans nos actions quotidiennes.

Les membres du personnel du club ont été autorisés à travailler depuis leur domicile s’ils en ressentent le besoin, et d’autres aménagements sont en cours pour ceux qui peuvent se sentir en danger ou à risque. Il en va de même pour tous les joueurs de l’équipe, dont la plupart utilisent leur gymnase à domicile pour rester en pleine forme physique pendant que tout est fermé dans un avenir prévisible:

D’abord et avant tout, la santé du personnel, y compris de sa famille. Nous devons fournir aux gens des informations continues et être transparents et faciles d’accès. Nous faisons évidemment tout pour protéger les joueurs et leurs. des familles. La santé est l’impératif le plus important. Vous ne pouvez rien prendre à la légère.

Lewy avec son adorable partenaire d’entraînement:

Il a également déjà été fortement suggéré que le championnat d’Europe qui devait avoir lieu cet été se tiendrait très probablement l’été prochain. Bien que ce ne soit pas une conclusion perdue jusqu’à ce que l’UEFA tienne sa réunion demain, Hainer estime que jouer le tournoi cet été est presque impossible:

L’imminent championnat de l’euro en juin, qui devrait avoir lieu dans toute l’Europe, est évidemment sous haute surveillance maintenant. À l’heure actuelle, étant donné la situation actuelle, je ne peux tout simplement pas imaginer organiser le tournoi.

Enfin, Hainer a appelé tout le monde à rester équilibré et raisonnable pendant cette période difficile. Chacun doit jouer son rôle à cet égard, a-t-il déclaré:

J’appelle tout le monde ici à agir raisonnablement. Chaque personne est appelée. Chaque individu est désormais important.