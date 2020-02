Herbert Hainer salue la forme de Thomas Muller avant le choc RB RB

Avant le choc massif de la Bundesliga entre le Bayern Munich et le RB Leipzig ce week-end, le président du club, Herbert Hainer, s’est entretenu avec Az en avant-première de l’occasion capitale qui a des implications sur le titre. Le Bayern a connu un départ fantastique pour le ruckrunde, après avoir remporté ses 3 matchs de championnat et progressé vers le prochain tour du DFB-Pokal grâce à une victoire de 4-3 sur Hoffenheim.

Un homme qui a été en forme récemment est Thomas Muller, et Hainer a tenu à reconnaître l’efficacité du raumdeuter pour le Bayern sous Hansi Flick. Avec la façon dont il a joué, sa confiance est très élevée et son impact sur le reste de l’équipe, selon Hainer, est tout aussi important que ses objectifs et contribue à ses contributions:

Il a actuellement beaucoup de confiance en lui. Il se comporte très bien. De plus, c’est quelqu’un qui est important pour le pressing offensif et défensif, et parle beaucoup aux joueurs.

Photo de Christian Kaspar-Bartke / Bongarts / .

Hainer est même allé jusqu’à dire que Muller était en assez bonne forme pour être impliqué dans l’Euro 2020 avec l’Allemagne, bien que cette décision resterait sur les épaules de Joachim Low et du personnel d’entraîneurs de Die Mannschaft:

Absolument! Je l’ai déjà dit: Thomas Müller peut être employé n’importe où. Vous pouvez percevoir un grand enthousiasme pour jouer. Il réussit à tirer au but. On se rend compte de l’extérieur à quel point il s’amuse en ce moment. C’est agréable à voir.

Il n’y a qu’un seul point qui sépare actuellement le Bayern en haut de la table de Leipzig, et la rencontre de dimanche à l’Allianz Arena pourrait s’avérer être une véritable déclaration d’intention de part et d’autre en ce qui concerne la poussée pour le titre. Une victoire, a réitéré Hainer, donnerait au Bayern un peu de répit en haut de la table; une piste qu’ils laissent rarement échapper une fois qu’ils l’ont:

Si nous gagnions, nous aurions au moins une petite avance. Et le Bayern Munich ne leur laissera pas cet avantage une fois qu’ils auront réglé.

Après avoir dominé cumulativement le Hertha Berlin et le Schalke 9-0 lors de leurs 2 premiers matches du ruckrunde, le Bayern a concédé un total de 4 buts contre Mayence et Hoffenheim (DFB-Pokal). Bien que ces deux matches soient également des victoires pour le Bayern, le nombre de buts qu’ils ont concédés lors des deux matches a été un peu un signal d’alarme:

Notre manager Hansi Flick a appelé cela un appel au réveil. Nous devons nous assurer dimanche que nous performons plus de 90 minutes comme nous l’avons fait contre Mayence les 30 premiers et Hoffenheim les 45 premiers.

Photo de Christian Kaspar-Bartke / Bongarts / .