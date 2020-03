Herbert Hainer souligne l’importance de la solidarité entre les clubs pendant la pandémie

Lors d’une visite au Münchner Tafel, où l’équipe de basket-ball du Bayern Munich aidait les employés locaux à décharger les livraisons de nourriture, Herbert Hainer a parlé à la presse de l’importance de la solidarité entre les clubs en Allemagne pendant la pandémie de COVID-19 (AZ). Une quantité importante d’argent sera perdue tout au long de la Bundesliga, et ce sont les équipes au bas du tableau et dans les ligues allemandes inférieures qui sont les plus touchées d’un point de vue financier.

Les quatre meilleurs clubs – le Bayern, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen – ont déjà annoncé qu’ils donneront tout leur argent à la télévision de la Ligue des champions dans un pot DFL collectif pour aider certains des clubs les plus vulnérables financièrement. Les clubs les plus forts aidant les plus faibles pendant cette période sont une nécessité absolue, a déclaré Hainer:

Toujours dans le football, les plus forts doivent aider les plus faibles, car nous voulons tous voir à l’avenir des matchs de football et une Bundesliga avec de nombreuses équipes. C’est pourquoi cela va de soi.

Hainer a déclaré que le Bayern a toujours été un club et une organisation qui ont donné l’exemple, en grande partie grâce au leadership de son prédécesseur, Uli Hoeness:

Le Bayern München a toujours été un leader dans ce rôle – grâce à Uli Hoeness, qui a un cœur incroyablement social. Nous voulons évidemment continuer dans cette voie, également en collaboration avec les autres clubs de Bundesliga.

Le monde du football, comme le reste du monde, ne sera plus le même après que la pandémie COVID-19 se soit dissipée. Hainer a déclaré qu’il s’attend à ce que le marché des transferts change également une fois la crise passée:

Ce ne sera certainement pas comme pour le marché des transferts et les frais de transfert. Je soupçonne et j’espère qu’un certain sens reviendra en particulier sur le marché des transferts.

Vous pouvez voir ci-dessous quelques images de l’équipe de basket-ball aidant au Münchner Tafel. Hainer commence à parler vers 2 h 33: