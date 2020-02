Herculaneum bloqué à égalité par le Rione Terra mais reste dans le sillage des playoffs

POZZUOLI (NA). Le match entre les extrémités avec un match nul et vierge Rione Terra et Herculanum. Des performances solides mais le même problème de longue date dans la surface de but pour l’équipe de l’entraîneur Tiziano Montefusco qui avait les seuls vrais ballons de but lors d’une course intense mais avec peu de secousses. Beaucoup de regrets, mais le résultat n’est absolument pas à dédaigner pour la Rione Terra obtenue contre un Ercolano, entre autres, lancé dans la zone des séries éliminatoires.

QUELLE CHANCE MAISTO

Dans la première moitié, après une phase d’étude prolongée, l’Herculanum tente de faire mal avec le trident formé par Manco, Iattarelli et Imperato mais Granata, l’extrême défenseur de la Rione Terra, est au ralenti. Au fil des minutes, les hôtes élèvent leur centre de gravité et lorsque le but semble être en l’air, le jeu final manque toujours. A 25 ‘Corace sur la plus belle est anticipée par Di Dato qui économise sur un slip. En une demi-heure l’opportunité tentante toujours marquée par Rione Terra: Maisto fait tout bien, met Iuliano, le gardien adverse, dans son pied droit, mais le miroir manque de la droite de quelques centimètres. Alors on va se reposer.

MAISTO ENCORE, BALL OUT

Dans la même tendance de reprise, l’Herculanum, grâce à l’excellent travail au milieu de terrain d’Improta et d’Illiano, et celui en défense du couple Ranieri Iervolino ne trouve aucun moyen. Sponda Rione Terra à la place, il y a la conclusion du Maisto habituel, très bien aussi au-delà de l’erreur devant la porte, juste à l’extérieur. Dans la dernière partie du match, beaucoup de combats, Montefusco jette également Lucignano et De Simone dans la mêlée pour briser l’équilibre mais le triple du directeur de course décrète le 0-0 entre Puteolans et Vesuvians.

Rione Terra-Ercolano 0-0

Rione Terra: Granata, Lanuto, Ranieri, Iervolino, Del Giudice (41’st Buonaurio), Maisto, Orteca (25’st De Simone), Improta, Illiano, Corace (20’st Lucignano), Sica (33’st Borrone). Disponible: Nasti, Brescia, Follero, Trincone. Gérant: Montefusco.

Herculanum: Uliano, Testaguzza, Bottigliero, Porcaro, Di Dato, Incarnate, Narciso, Minauda (10’st D’Andrea), Iattarelli (40’st Borrelli), Manco (20’st Cozzolino), Imperato (33’st Raia). Disponible: Ambrosio, Cefariello, Scarfogliero, Ianuale. Entraîneur: Mariniello.

arbitre: Vitali Diomiaiuta de Salerne.

assistants: D’Amato et Greco.

Réservations: Di Dato, Narciso (E), Illiano, Maisto (R).

Auteur:

Antonio Carnevale