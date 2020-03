Herculanum-Acerrana 0-2, le taureau le retourne à la fin et vole vers la finale

Au “Solaro” de Herculanum victoire extérieure duAcerra qui bat les hôtes par 2 à 0 et renverse le résultat du match aller en volant en finale, à l’issue d’un match décidé en termes de qualification par une pénalité douteuse accordée en pleine récupération.

En ce qui concerne les nouvelles, excellent départ des locaux à la recherche de l’avantage qui peut clore le discours de qualification, en fait déjà à 1 ‘va au coup Manco qui touche l’intersection du bord, puis à 6’ Sacco prend un peu haut un coup franc de 35 mètres et finalement à 14 ‘Iattarelli banalisé uniquement devant le gardien de but cherche le lob du bord de la surface, mais sa conclusion est stoppée dans l’œuf par D’Inverno en sortie désespérée.

Il semble que le prélude à un jeu spectaculaire, vice versa, après ce début électrisant, la tension monte pour les enjeux et le jeu stagne au milieu de terrain avec les deux équipes qui font tourner le ballon sans couler pour éviter de le découvrir.

Toujours dans la deuxième fraction, excellent départ des locaux qui à 50 ‘vont au tournage avec Sacco, dont la diagonale à partir du bord droit est rejetée par D”Inverno; Manco bondit sur la balle lâche, donnant un coup de pied haut depuis le bord.

À 54 ‘, le meneur de jeu lui-même tire un coup franc du bord gauche, mais le rejet de D’Inverno qui vole au croisement et dévie le ballon pour un corner est étonnant. Après cette action, la lumière s’éteint dans la maison Herculanum, en fait, pour le reste du jeu, seul l’Acerrana joue. À la 52e, Pezzella se dirige vers le tir qui ne marque pas de coups de pied haut depuis la limite droite, mais le même joueur est pardonné à 65 ‘quand il dirige le ballon du centre de la surface dans une mêlée sur les développements d’un corner battu par la droite.

Le réseau est suivi d’une phase de confusion tactique et de peur de souffrir du réseau moqueur qui affecte les deux équipes, incapables d’aller au tournage, mais tout comme tous les joueurs ont déjà mentalement pensé aux sanctions, les invités gagnent une pénalité jugée généreuse par la formation locale, accordée par l’arbitre pour un prétendu handball de Di Dato. Sais est en charge de la transformation des 90 ‘et la met en sac avec une grande froideur.

Le net réchauffe les esprits et en fait un maxi concours se dresse près des bancs avec des tags qui “volent”, en fait 3 joueurs sont expulsés: Raia et Incarnate pour les clubs, De Luca Michele pour les invités. A la reprise de l’hostilité, l’occasion ratée par Acerrana à la 97e minute, avec Di Biase qui échoue incroyablement seulement devant le gardien de but, en effet son lob est rejeté par Uliano, De Micco se précipite sur le ballon, qui botte sur le côté avec un but vide.

Finit donc 2-0 pour l’Acerrana qui vole en finale avec mérite surtout pour ce qui a été vu dans la dernière demi-heure, grâce à un Herculanum méconnaissable dans les phases finales de la course, trop élevé la tension compétitive qui limitait ses jambes et sa tête.

Commissaire Edgardo Spiezia