Herculanum se lève à nouveau avec Santa Maria, poker des grenades qui restent dans le sillage des playoffs

ERCOLANO (NA). Week-end de rachat à la maison Herculanum, le partenariat de la grenade après le KO contre la Plaine a retrouvé le succès en écrasant les malheureux quatre à zéro Santa Maria la Carità. Maintenant, les hommes d’Ulivi sont à la sixième place, à égalité de mérite avec Lacco Ameno cinquième, tandis que les Saint-Marin restent en dehors de la zone de jeu malgré le dernier KO.

TROIS GRENADE, COMBIEN DE DÉCHETS SANTA MARIA

Départ véhément de la grenade, qui après seulement 25 “continue. L’action fustigée par D’Andrea, centre au centre pour Sacco qui commet Mention, sur le Iattarelli rejeté est le plus rapide de tous à réitérer sur le net. Réponse immédiate pour la Santa Maria, qui après 120 ”touche la même chose avec un tir de Rizzo, qui touche le poteau avec le gardien battu. A 7 ‘du doublement de la grenade avec Manco, une punition de belle facture qui s’accroche à l’intersection des pôles. Le deux à zéro a un effet soporifique sur le jeu, les hôtes administrent l’avantage sans risques particuliers. À une demi-heure du départ de Sacco, qui du bord engage le gardien de but dans un défilé de deux coups. Ils ne dépassent que 60 “et les trois atteignent zéro de l’Herculanum. D’Andrea récupère la place au carrefour de la zone et avec un tir. Les invités essaient de réagir avec fierté, en quelques minutes Rizzo perd trois occasions de marquer: à 34 ‘il reçoit le ballon sur un ballon placé et à l’intérieur de la zone il termine en touchant le poteau, à 41’ il part sur la gauche et juste dans la zone, il trouve l’opposition d’Uliano, enfin 60 ” plus tard sur le corner depuis une excellente position, il trouve toujours le rejet du numéro un d’Herculanum, qui est sauvé sur le rejoint par Porzio qui l’envoie haut avec un but vide.

RIZZO RACE NO, POKER ERCOLANO

Dans la seconde moitié, la Santa Maria continue de pousser, à la recherche du but du drapeau. A 53 ‘cinquième but perdu par Rizzo, à bout portant et à l’abri de tout marquage faiblement tête. Sur le front opposé, cependant, l’équipe à domicile fait preuve d’un grand cynisme, ce qui à 64 ‘fait chuter le poker avec Sacco, diagonale de gauche qui envoie les crédits au match. Au fil des minutes, le rythme et le spectacle chutent, cependant il faut noter deux autres balles pour les invités: à 82 ‘Porzio de la limite engage sévèrement Uliano, sensationnel à l’occasion, puis en pleine récupération Donnarumma profite d’une erreur défensive de la grenade mais du coup coups de pied sur le côté. Alors le match se termine 4-0, l’Herculanum est de retour en lice pour les playoffs, tant de regrets à domicile à Saint-Marin, au moins six ballons de but créés et mal capitalisés.

LE CLASSEMENT