Herrera et les données qui le portent à onze

Le Mexicain a montré qu'il est l'un des joueurs les plus fiables de Simeone pour le milieu de terrain.

Héctor Herrera a tous les bulletins de vote au monde pour commencer à Benito Villamarín. Le passage des matchs lui a donné de plus en plus de poids dans l'équipe et en regardant les chiffres, ils ne font que prouver que l'ancien capitaine de Porto a raison.

Assurance pass

Herrera est le joueur de l'équipe avec le pourcentage le plus élevé de réussite dans le pass, 89,1% – même dans son propre champ que dans l'autre – devant Giménez (87,5%), Koke (85,7%) et Thomas (85,5%).

De plus, Herrera ne se cache pas lors de nuits compliquées car avant Barcelone, il a signé son pourcentage élevé en réussissant 53 passes sur 55 (96%).

Distribuer mais aussi récupérer

Avec une moyenne d'un ballon volé toutes les 13,3 minutes, Héctor Herrera est après Thomas le ballon le plus fiable récupéré de l'équipe de Simeone. Un 2 × 1 qui ouvre les portes de la propriété.