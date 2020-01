Hertha Berlin vs Bayern Munich: composition, nouvelles de l’équipe, blessures et plus encore!

La pause hivernale est enfin terminée. Après un mois de souffrance sans aucun match significatif, les fans du Bayern Munich ont hâte de voir leur club bien-aimé revenir en action. Malheureusement, le match est contre Hertha Berlin, qui a fait ses preuves pour rendre les matchs difficiles. Niko Kovac a trébuché sur ce match dans le Hinrunde, et maintenant Hansi Flick a la tâche de battre un Hertha renaissant avec une équipe épuisée. Comment s’en sortira-t-il?

Nouvelles de l’équipe

Le Bayern entre dans le match avec une pléthore d’absents. Niklas Süle est sorti pour la saison avec un ACL déchiré. Lucas Hernandez n’est toujours pas à 100% après la blessure à la cheville qu’il a subie en octobre. Kingsley Coman se remet toujours de sa propre blessure au ligament capsulaire subie en décembre – et il a un rhume (pauvre type). Javi Martinez a les ischio-jambiers déchirés. Et enfin, Joshua Kimmich est suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Du côté positif, Robert Lewandowski et Serge Gnabry sont en forme et prêts à partir. Lewy est sûr de mener la ligne, avec Thomas Müller probablement derrière lui. Que Gnabry joue ou non dépend de l’entraîneur, mais Hansi Flick semblait confiant dans ses conférences de presse que Gnabry était prêt. Ivan Perisic ou Philippe Coutinho pourraient jouer sur l’aile gauche, et nous espérons que c’est le Brésilien qui obtiendra le feu vert.

Au milieu de terrain, avec Kimmich suspendu, c’est l’occasion idéale pour Thiago Alcantara de montrer sa valeur avec une performance dominante. L’Espagnol sera probablement associé à l’un de Leon Goretzka ou de Corentin Tolisso, et Flick lui demandera de marquer son autorité sur le jeu comme il le faisait la saison dernière.

En défense, c’est l’histoire habituelle. Alphonso Davies débutera à l’arrière gauche, tandis que David Alaba et Jerome Boateng se joindront à la défense centrale. Benjamin Pavard complète la formation à l’arrière droit, tandis que Manuel Neuer garde le but et dirige l’équipe.

Voici comment nous pensons que le Bayern pourrait s’aligner demain: