Hertha Berlin vs Bayern Munich: flux en direct, fil de temps de jeu, comment regarder

Après un mois d’attente, la Bundesliga est enfin de retour! Avec des points de chute de Gladbach ce week-end, le Bayern Munich a une énorme chance de grimper jusqu’à la 2e place du classement et de maintenir la pression sur RB Leipzig. Malheureusement, les adversaires d’aujourd’hui sont Hertha Berlin, qui a toujours été un peu une équipe de bogey pour les Bavarois.

Hansi Flick a une foule d’absents à gérer – Niklas Sule (genou), Lucas Hernandez (cheville), Kingsley Coman (genou), Javi Martinez (ischio-jambiers) et Joshua Kimmich (suspension du carton jaune) rateront tous le match. Du bon côté, Robert Lewandowski et Serge Gnabry ont récupéré de leurs blessures et devraient être disponibles pour le match. Lewandowski sera impatient d’ouvrir son compte pour la nouvelle décennie, étant donné que Timo Werner vient de le dépasser dans les classements de la ligue avec un doublé contre l’Union Berlin hier.

Si Gnabry ne joue pas, Thomas Muller devra peut-être manier les ailes, ce qui n’est pas une situation idéale pour les Bavarois. Espérons que ce ne sera pas le cas, mais Hansi Flick préférera peut-être y placer Muller plutôt que quelqu’un comme Coutinho, qui est beaucoup moins à l’aise en dehors de sa position habituelle. À l’arrière, c’est à David Alaba de garder les choses stables en tant que nouveau leader de la défense.

C’est l’heure du Bayern.

Informations sur le match

Emplacement: Olympiastadion, Berlin, Allemagne

Temps: 15 h 30 heure locale, 9 h 30 HNE

TV / streaming: Fubo.tv, Trouvez votre pays

Conseils pour commenter:

Si vous êtes un nouveau membre, n’hésitez pas à vous présenter. Nous sommes surtout très sympathiques! De plus, nous venons de toutes les régions du monde, alors ne vous sentez pas timide si vous venez d’un pays qui ne semble pas représenté sur le blog.

SBN est un peu lent à afficher de nouveaux commentaires. Actualisez la page régulièrement pour suivre la discussion, en particulier après les objectifs.

Les célébrations de but sont pour tout le monde de participer! Même si vous êtes en retard sur les autres, continuez de répondre au dernier appel du nom du joueur. Même si vous avez manqué le premier appel, commencez simplement par le second, et ainsi de suite.

Bien que prêter serment soit autorisé dans des limites raisonnables, veuillez être poli avec vos collègues affiches et éviter les obscénités gratuites. Les propos racistes, homophobes et misogynes ne sont en aucun cas autorisés.

Consultez notre fil pour débutants si vous avez d’autres questions. C’est à peu près ça. Auf geht’s!

