Hertha BSC 0-0 Schalke 04

Le match a eu lieu ce vendredi à Olympiastadion et qui a fait face à la Hertha et à Schalke Il a terminé avec un nul nul entre les deux concurrents. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des réunions précédentes. Il Hertha BSC est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à domicile par un score de 1-2 à VfL Wolfsburg. Côté visiteurs, le Schalke 04 il a été battu 5-0 lors du dernier match contre lequel il a joué Bayern München. Après le résultat obtenu, l’équipe bleue et blanche a été placée en treizième position, tandis que le Schalke, quant à lui, est sixième à l’issue de la réunion.

31/01/2020

Agir à 22h38

CET

SPORT.es

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé avec un résultat de 0-0.

Le technicien de Hertha, Jurgen Klinsmann, est entré dans le champ Arne maier et Krzysztof Piatek remplacer Marko Grujic et Loup Mariustandis que de la part du Schalke il a remplacé Alessandro Schopf, Jean-Clair Todibo et Rabbi Matondo pour Suat Serdar, Weston McKennie et Benito Raman.

L’arbitre avertit Maximilian Mittelstadt par le Hertha et à Bastian Oczipka par l’équipe de Gelsenkirchen.

Avec cette cravate, le Hertha BSC Il s’est placé à la treizième place du tableau avec 23 points. De son côté, le Schalke 04 avec ce point il est resté en sixième position avec 34 points, en position d’accès à la Ligue Europa, à l’issue de la rencontre.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera dans leur fief: le Hertha BSC sera mesuré avec le Mayence 05 et le Schalke 04 jouera contre lui Paderborn.

Fiche techniqueHertha BSC:Rune Jarstein, Lukas Klunter, Dedryck Boyata, Jordan Torunarigha, Maximilian Mittelstadt, Marius Wolf (Krzysztof Piatek, min.63), Per Ciljan Skjelbred, Santiago Ascacibar, Marko Grujic (Arne Maier, min.63), Javairo Dilrosun et Dodi LukebSchalke 04:Alexander Nubel, Weston McKennie (Jean-Clair Todibo, min.90), Ozan Kabak, Matija Nastasic, Bastian Oczipka, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Omar Mascarell, Suat Serdar (Alessandro Schopf, min.77), Benito Raman (Rabbi Matondo , min.90) et Michael GregoritschStade:OlympiastadionButs:0-0