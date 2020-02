Hertha BSC 0-5 Cologne

Il Cologne complété une magnifique performance contre le Hertha, qui a marqué 0-5 pendant le match disputé Olympiastadion ce samedi. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il Hertha BSC Il est arrivé au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté la victoire 1-2 contre Paderborn. Côté visiteurs, le Cologne il a été battu 1-4 lors du dernier match contre lequel il a joué Bayern München. Grâce à ce résultat, l’ensemble des colonies est treizième, tandis que le Hertha Il est quatorzième à la fin de la partie.

22/02/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

La rencontre a commencé de manière favorable pour les colonies, qui ont inauguré la lumière grâce à un objectif de Jhon Córdoba peu de temps après le début du match, en particulier à la minute 4. Encore une fois, il a marqué le Cologne, augmentant les distances grâce à autant de Jhon Córdoba, qui a complété un doublé à la 22e minute qui a fait le 0-2. Plus tard, il a marqué à la 37e minute l’équipe visiteuse avec un but sur son propre but. Rune Jarstein, terminant la première période avec un 0-3 sur le tableau de bord.

Dans la seconde moitié, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Florian Kainz à 62 minutes. Il a marqué le Cologne, qui a pris ses distances en inscrivant le 0-5 grâce à un but de Mark uth à la minute 69, mettant ainsi fin à la confrontation avec un score final de 0-5.

Dans le chapitre des changements, dans le Hertha a été soulagé de Dodi Lukebakio et Vladimir Darida remplacer Matheus Cunha et Arne maiertandis que le technicien de Cologne, Markus Gisdol, a ordonné l’entrée de Jorge Meré, Simon Terodde et Marco Hoger fournir Rafael Czichos, Jhon Córdoba e Ismail Jakobs.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Niklas Stark et Santiago Ascacibar, du Hertha et deux à Jorge Meré et Elvis Rexhbecaj du Cologne.

Après la célébration de ce match, les deux équipes étaient à égalité à 26 points et placées au quatorzième rang (Hertha BSC) et treizième position (Cologne).

Le lendemain, l’équipe bleue et blanche jouera à domicile contre le Fortuna Düsseldorftandis que le Cologne il cherchera le triomphe dans son fief devant le Schalke 04.

Fiche techniqueHertha BSC:Timo Horn, Kingsley Ehizibue, Rafael Czichos, Toni Leistner, Benno Erik Schmitz, Florian Kainz, Mark Uth, Elvis Rexhbecaj, Ellyes Skhiri, Ismail Jakobs et Jhon CórdobaCologne:Rune Jarstein, Dedryck Boyata, Karim Rekik, Niklas Stark, Marius Wolf, Santiago Ascacibar, Arne Maier, Marko Grujic, Maximilian Mittelstadt, Krzysztof Piatek et Matheus CunhaStade:OlympiastadionButs:Jhon Córdoba (0-1, min. 4), Jhon Córdoba (0-2, min. 22), Rune Jarstein (0-3, min. 37), Florian Kainz (0-4, min. 62) et Mark Uth (0-5, min. 69)