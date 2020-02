Hertha BSC 1-3 Mayence 05

Il Mayence gagné à Hertha 1-3 lors du match qui s’est tenu ce samedi dans le Olympiastadion. Il Hertha BSC Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel Schalke 04. De son côté, le Mayence 05 perdu par un résultat de 1-3 lors du match précédent contre Bayern München et accumulé quatre défaites consécutives dans la compétition. Après le score, l’équipe bleue et blanche est quatorzième, tandis que Mayence Il est quinzième à la fin du match.

Le match a commencé imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a ouvert son compte de score grâce à un objectif de Robin Quaison à 17 minutes, terminant la première partie avec le score de 0-1.

Après la reprise est venu l’objectif de la Mayence 05, qui a augmenté sa distance grâce à la même quantité de Robin Quaison à la minute 82. Mais plus tard Hertha BSC approché sur le tableau de bord obtenir 1-2 avec un peu de Jeffrey Bruma à 84 minutes. Cependant, l’équipe Maguntino a été distancée par un nouveau but à 9 mètres de Robin Quaison, qui a réalisé un triplé quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant la confrontation avec un résultat définitif de 1-3.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans le Hertha ils sont entrés Dodi Lukebakio, Javairo Dilrosun et Vérité ibisevique remplacer Niklas Stark, Marko Grujic et Pascal Kopketandis que le Mayence a donné accès à Aaron Martin, Pierre Kunde et Karim Onisiwo pour Daniel Brosinski, Danny Latza et Adam Szalai.

L’arbitre a montré un total de cinq cartes: trois jaunes à Hertha (Santiago Ascacibar, Loup Marius et Dedryck Buoy) et un à Mayence (Danny Latza). De plus, il y avait un carton rouge, spécialement pour Loup Marius (2 jaunes) par l’équipe à domicile.

Avec cette victoire, le Mayence 05 monte à 21 points et se place en quinzième position du classement. De son côté, le Hertha BSC Il reste avec les 23 points avec lesquels il est arrivé à ce jour de la compétition.

Le lendemain, la Bundesliga affrontera le Hertha BSC à la maison contre lui Paderborntandis que le Mayence 05 fera face dans son fief devant le Schalke 04.

Fiche techniqueHertha BSC:Robin Zentner, Moussa Niakhate, Jeffrey Bruma, Juste, Ridle Baku, Levin Oztunali, Danny Latza, Leandro Martins, Daniel Brosinski, Robin Quaison et Adam SzalaiMayence 05:Rune Jarstein, Niklas Stark, Jordan Torunarigha, Dedryck Boyata, Marius Wolf, Arne Maier, Santiago Ascacibar, Marko Grujic, Maximilian Mittelstadt, Pascal Kopke et Krzysztof PiatekStade:OlympiastadionButs:Robin Quaison (0-1, min. 17), Robin Quaison (0-2, min. 82), Jeffrey Bruma (1-2, min. 84) et Robin Quaison (1-3, min. 90)