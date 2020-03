Hertha BSC 2-2 Werder Brême

Le match s’est joué ce samedi Olympiastadion et qui a fait face à la Hertha et à Werder Bremen Il a terminé avec une égalité à double sens entre les deux concurrents. Il Hertha BSC Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 3-3 dans le dernier duel joué contre le Fortuna Düsseldorf. De la part de l’équipe visiteuse, le Werder Bremen il a été battu 0-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Borussia Dortmund et a connu une séquence de cinq défaites consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe bleue et blanche a été placée en treizième position, tandis que le Werder Bremen, quant à lui, est dix-septième à l’issue de la réunion.

03/07/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

Le match a commencé pour l’équipe visiteuse, qui a ouvert la lumière avec un but de Josh Sargent quelques minutes après le match, en particulier à la minute 3. L’équipe visiteuse a encore marqué, ce qui a augmenté les différences en mettant 0-2 grâce à la minute 6. Mais plus tard, l’équipe bleue et blanche a réduit les distances d’un peu Niklas Stark juste avant le bip final, spécifiquement en 41, concluant la première période avec le score de 1-2.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe à domicile, qui a obtenu le match nul avec un but de Matheus Cunha à la 60e minute Enfin, la confrontation s’est conclue par un 2-2 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Hertha qui sont entrés dans le jeu étaient La vérité ibérique et Mathew Leckie remplacer Krzysztof Piatek et Loup Mariustandis que les changements de Werder Bremen étaient Marco Friedl, Yuya Osako et Claudio Pizarro, qui est entré pour remplacer Leonardo Bittencourt, Milot Rashica et Josh Sargent.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont trois à Hertha (spécifiquement pour Vladimir Darida, Lukas Klunter et Niklas Stark) et trois à Werder Bremen (Josh Sargent, Kevin Vogt et Davy Klaassen).

Après cette égalité à la fin du match, le Hertha BSC Il s’est placé à la treizième place du tableau avec 28 points. De son côté, le Werder Bremen avec ce point, il a obtenu la dix-septième place avec 18 points, au lieu de la relégation en deuxième division, à la fin du duel.

Le lendemain, le Hertha BSC jouera contre lui Hoffenheim loin de chez soi et Werder Bremen il jouera son match contre lui Bayern Leverkusen dans son fief.

Fiche techniqueHertha BSC:Stefanos Kapino, Theo Gebre Selassie, Kevin Vogt, Niklas Moisander, Milos Veljkovic, Ludwig Augustinsson, Davy Klaassen, Maximilian Eggestein, Milot Rashica, Josh Sargent et Leonardo BittencourtWerder Bremen:Thomas Kraft, Lukas Klunter, Niklas Stark, Jordan Torunarigha, Maximilian Mittelstadt, Marius Wolf, Santiago Ascacibar, Vladimir Darida, Marvin Plattenhardt, Krzysztof Piatek et Matheus CunhaStade:OlympiastadionButs:Josh Sargent (0-1, min. 3), Davy Klaassen (0-2, min. 6), Niklas Stark (1-2, min. 41) et Matheus Cunha (2-2, min. 60)