Hertha BSC Cologne

Ce samedi à 15h30 au Olympiastadion les visages seront vus sur Hertha et le Cologne dans le match qui correspond à la 23e journée de la Bundesliga.

21/02/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

Il Hertha BSC arrive avec enthousiasme au vingt-troisième jour après avoir remporté son peloton par un score de 1-2 à Paderborn dans le Benteler-Arena, avec tant de Jamilu Collins et Dedryck Buoy. De plus, les locaux ont gagné dans sept des 22 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 27 buts pour et 38 contre.

De son côté, le Cologne a subi une défaite contre lui Bayern München lors du dernier match (1-4), il espère donc mettre fin à sa séquence et canaliser sa carrière en compétition.

Concernant la performance en tant que local, le Hertha BSC Il a remporté trois fois, a été battu six fois et a tiré deux fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. En tant que visiteur, le Cologne Il a un équilibre de deux victoires, sept défaites et un match nul en 10 matchs joués, vous devrez donc tout donner dans le stade Hertha BSC pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés dans la maison de Hertha BSCEn fait, les chiffres montrent trois défaites et deux nuls en faveur de l’équipe à domicile. La dernière confrontation entre les Hertha et le Cologne Dans ce tournoi, il a eu lieu en septembre 2019 et s’est conclu avec un score de 0-4 en faveur de Hertha.

Aujourd’hui, le Hertha BSC Il est en tête du classement avec une différence de trois points par rapport à son rival. L’équipe de Alexander Nouri Il est placé à la treizième place avec 26 points dans son casier. Quant à l’équipe visiteuse, Cologne, est quatorzième du classement avec 23 points.